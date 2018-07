AXIS dan Ultimo Homdre Gelar Seri Esports

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui AXIS, menjalin kerjasama dengan perusahaan esports amatir ternama dari Inggris Ultimo Hombre untuk penyelenggaraan seri esports event di seluruh Indonesia.

Kerjasama tersebut mencakup rencana penyelenggaraan event pertama dari seri Ultimo Hombre AXIS Pyramid League di Indonesia, yang menargetkan gamer dari segala usia.

Group Head Youth Segment XL Axiata, Robert E Langton, mengatakan, AXIS sangat antusias menjalin kerjasama dengan Ultimo Hombre untuk memberikan pengalaman bermain game yang menarik dan unik kepada seluruh gamers di Indonesia.

"Melalui ajang ini, kami sekaligus ingin meyakinkan para gamer dari semua level dan usia untuk bermain game menggunakan AXIS," ujarnya, Senin (23/7/2018).

Ia menjelaskan, didukung jaringan 4G LTE yang terus semakin luas, saat ini menjangkau 376 kota di seluruh Indonesia, AXIS akan memberikan pengalaman fantastis kepada para gamer saat mereka bermain mobile game terbaru.

"AXIS telah menjalin kerjasama dengan banyak top games dengan menawarkan kuota khusus games dan juga pembelian items in-app menggunakan mobile account," jelasnya.

Ia menerangkan, hal tersebut dilakukan untuk bisa mempermudah para penggemar game sehingga bisa menikmati games favorit mereka dengan maksimal.

Pendiri Ultimo Hombre, Mark Adams, mengatakan, Lansekap dunia esports saat ini lebih berpihak kepada para gamer profesional, namun demikian gamer profesional hanya mewakili kurang dari 1 persen demografi dunia gaming.

"Pada setiap negara selalu ada gamer kompetitif yang ingin merasakan pengalaman yang sama dengan para gamer profesional, namun tidak selalu mendapatkan kesempatannya," jelasnya.

Ia menerangkan, event-event Ultimo Hombre di Inggris membuktikan adanya pangsa yang sangat besar untuk mereka yang mencari kesempatan tersebut, namun juga untuk mereka yang mencari lingkungan yang lebih inklusif dimana mereka bisa merasa rileks dan menjadi bagian dari sebuah komunitas.

"Dengan membawa Ultimo Hombre ke tingkat dunia, kami bisa memberikan kesempatan bagi para gamer di seluruh dunia untuk terkoneksi, dan bahkan mungkin bisa menemukan bakat-bakat terbaru di dunia gaming," terangnya.

Ia mengungkapkan, dengan mengusung slogan Everyone Can Play, Anyone Can Win atau Semua bisa bermain, siapapun bisa menjadi pemenang, memang membidik gamer dari semua level.

"Ultimo Hombre AXIS Pyramid League menawarkan pengalaman tak tertandingi baik untuk casual gamer maupun pro gamer," ungkapnya.