Buah Hatinya Berulang Tahun, Shireen Sungkar Unggah Perkembangan Putri Keduanya

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan selebriti, Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu sedang berbahagia mengurus ketiga anaknya yang masih balita.

Pada hari ini, Rabu (25/7/2018), putri kedua mereka, Cut Hawwa Media Al-Fatih tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-2.

Di momen pertambahan usia Hawwa ini, Shireen membagikan sebuah video di akun Instagramnya, @shireensungkar.

Shireen mengunggah video berisi momen perkembangan sang buah hati dari lahir hingga sekarang.

Video tersebut memperlihatkan Hawwa yang masih bayi, hingga mampu melakukan berbagai hal seperti bermain air di kolam renang, berjalan, tertawa bersama sang kakak, menyikat gigi, dan lain sebagainya.

Tak lupa dirinya juga menuliskan ungkapan sayang dan doa untuk sang anak.

"Anak ku sayanggg kerasa udah umur dua tahun ,nakkkk mami sayang hawwa ,masyaaAllah insyaaAllah doa mami selalu buat hawwa jadi anak yg solehah ya nakkk biar cita cita mami terkabul bisa kumpul di syurga bareng bareng love u nak. Doain hawwa yaaaa," tulis Shireen pada caption.

Melihat unggahan artis yang terkenal berkat sinetron Cinta Fitri ini, banyak warganet yang turut mendoakan Hawwa.

Mereka juga merasa gemas oleh tingkah lucu Hawwa yang diperlihatkan di video tersebut.

@martha_ningsih: Selamat Ulang Tahun bwt adek hawwa yg ke dua tahun. smoga mjd anak yg sholehah dan apa yg mjd doa dan harapan mami @shireensungkar terkabul kan, Aamiiin.

@arrum_floweesyari: Selamat ulang taun hawwa.. Jd ank sholehah yaa.. Kamu gemesin bgt siii.

@alfiraamanda: Happy miladun saidah hawwa sayangg... Semoga menjadi permata hati orang tua, jadi penyejuk ke2 orang tua, berguna untuk bangsa, wish u all the best nakk.

@danisaabayahijab: Mashaallah sholi ala muhammad hawwa lucunyaaa ,,, mdh2an bisa punya baby yg lucunya kayak hawwa.

@dewiherawatii: Gemes banget kalo lagi nyengir, masa Allah. pinjem hawa yaa ka @shireensungkar haha, hbd dik hawwa, semoga sholehah terus ya de. amin.

@fanypisita: Masyallah selalu gemes sama semua anak2nya mami,,lucu2 tingkahnya dan selalu plg ditunggu video2 adam hawwa syafiyah.. selalu kangennnn.

