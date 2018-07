Demam Keke Challange Bisa Kena Denda Rp 7,8 Juta, Polisi Tunggu Laporan Kecelakaan

TRIBUN-MEDAN.com - Demam video #InMyFeelingsChallenge atau #KekeChallenge kini memang sedang menghebohkan media sosial.

Berasal dari lagu milik penyanyi Drake, In My Feelings, tantangan tersebut semakin sering diunggah di media sosial.

Saking populernya 'In My Feelings Challenge', Otoritas Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan larangan bari warganya yang melakukan tantangan ini.

Mulanya, tarian 'In My Feelings Challenge' dipopulerkan oleh kreator asal Amerika Serikat (AS) melalui akun Instagram @theshiggyshow, seperti dikutip TribunWow.com dari BBC.

Shiggy hanya menari di jalan raya sambil sesekali tampak mobil yang lewat.

Namun, tantangn tersebut berkembang hingga penggunanya melakukan aksi keluar dari mobil dan berjoget di samping pintu mobil yang terbuka.

Karena dianggap bisa memicu kecelakaan, Otorias UEA pun melarangnya dan menjatuhi hukuman mulai dari denda sebesar 2.000 dirham UAE atau setara Rp 7,8 juta, seperti dilansir Al Arabiya.

Selain itu, Otoritas UEA pun juga memberikan poin hitam sebayak 23 poin yang tertulis pada surat izin mengemudi.

Serta kendaraan yang digunakan akan disita 60 hari dan juga diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang Penal Code nomor 3 1987 terkait membahayakan hidup orang lain.

Berbeda dengan polisi asal AS, mereka mengatakan masih menunggu waktu adanya laporan kecelakaan di jalan terkait tantangan tersebut.