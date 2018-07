Deretan Orang Indonesia Yang Sukses Meski Tidak Berpendidikan Tinggi, Ada Yang Mulai Dari Guru Les

TRIBUN-MEDAN.com-Setiap orang bekerja keras untuk sukses dan memperoleh hidup yang enak. Mereka bahkan berusaha untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar kelak mudah mencari pekerjaan.

Faktanya, banyak yang memiliki ijazah tinggi namun masih menganggur. Ijazah seperti lulusan S1 sekarang pun tidak menjamin akan digaji tinggi.

Walau begitu, saat ini memiliki pendidikan tinggi tentu lebih menjamin masa depan daripada yang tidak.

Namun, tahukah Anda bahwa rupanya ada orang-orang dengan pendidikan yang tidak tinggi-tinggi amat, namun terbukti bisa sukses.

Berikut beberapa deretan orang-orang sukses tersebut.

1. Andrie Wongso

Andrie Wongso (Tribunnews)

Andrie Wongso lahir pada tanggal 6 Desember 1954.

Dia adalah motivator asal Indonesia, yang lebih dari 20 tahun berkiprah sebagai pengusaha sukses.

Kemauannya untuk berbagi semangat, pengalaman dan kebijaksanaan, dengan gaya bahasa yang sederhana tetapi full power kepada begitu banyak orang, membuat dirinya dinyatakan sebagai The Best Motivator Indonesia atau Motivator No. 1 Indonesia dari Kompas.

