Tertarik Kredit Laptop Touchscreen? Baca Dulu Kelebihan & Kelemahannya

TRIBUN-MEDAN.COM- Berbeda dengan smartphone, teknologi touchscreen atau layar sentuh pada laptop bisa dibilang belum banyak hadir di pasaran. Sebab, laptop dengan layar sentuh identik dengan laptop kelas high end yang menyasar kalangan eksekutif.

Harganya pun lebih tinggi dari laptop biasanya, misalnya saja HP Spectre x360 yang dibanderol mulai Rp 16 jutaan ke atas. Namun belakangan, laptop layar sentuh juga sudah mulai jadi incaran banyak orang. Tingginya mobilitas, kondisi multitasking, dan inovasi teknologi serta desain yang menawan dari laptop touchscreen menjadi beberapa faktor pendorongnya.

Apabila Anda salah satu yang tertarik untuk kredit laptop touchscreen, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari laptop touchscreen yang perlu Anda ketahui lebih dulu. Apa saja?

Kelebihan laptop touchscreen:

Tampilan lebih mewah dan elegan.

Dibanding laptop biasa, laptop touchscreen lebih mudah dan praktis dalam penggunaannya, karena bisa langsung mengakses layar.

Sebagian besar spesifikasinya dibekali dengan teknologi terbaru yang punya kinerja maksimal.

Hadir dalam bobot yang ringan dan bodi yang tipis, sehingga memudahkan dalam pekerjaan atau mobilisasi.

HP Spectre x360 misalnya, selain punya bodi super tipis berbahan alumunium, teknologi speaker-nya juga menggunakan audio dari Bang & Olufsen.



Laptop touchscreen ini juga termasuk jenis hybrid, jadi fungsinya 2 in 1 bisa menjadi laptop dan tablet. Disertai dengan teknologi sensor jari, HP Spectre x360 hadir dalam dua pilihan prosesor: Intel Core i5 dan i7, dan kapasitas harddisk hingga 1 TB tipe SSD.

Rekomendasi lainnya adalah Dell XPS 13 yang dibanderol sekitar Rp 13 jutaan. Meski ukurannya 13 inci, namun laptop touchscreen ini punya bodi yang cukup ramping dan tipis setara dengan laptop 11 inci.

Layarnya sendiri pun sudah menggunakan teknologi Infinity Edge dengan bezel tipis. Anda bisa memutar laptop ini menjadi 360 derajat dan menggunakannya dalam mode tablet, tent, atau stand.

Kelemahan laptop touchscreen:

Harga lebih mahal dari laptop biasa.

Harus ekstra hati-hati dalam penggunaan, sebab jika layar rusak, biaya servisnya akan sangat tinggi.

Baterai lebih cepat habis karena resolusi layar lebih besar dan memakan energi dibandingkan dengan laptop biasa.

Sudut penglihatan yang kurang pas karena layar terlalu glossy sehingga membuat cahaya atau objek yang tertangkap jadi terpantul kembali.

