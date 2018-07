Duh! Bintang Hollywood Walk of Fame Milik Donald Trump di California Dirusak Menggunakan Kapak

TRIBUN-MEDAN.com - Media AS melaporkan bahwa kepolisian Los Angeles sedang menyelidiki kasus ini, pengerusakan bintang Hollywood Walk of Fame milik Donald Trump.

Pelaku melarikan diri dan menyembunyikan kapak ke dalam kotak gitar.

Potongan-potongan spidol dan debu-debu masih terlihat berserakan di trotoar saat petugas polisi berjaga-jaga. Hanya tinggal sedikit bagian dari bintang segi lima itu yang masih tetap utuh.

Menurut laporan, tindakan vandalisme itu diduga dilakukan pada Rabu dini hari.

Bintang bermotif terrazzo dan berwarna kekuningan itu pertama kali dipasang pada tahun 2007 di 6801 Hollywood Boulevard yang berdekatan dengan Teater Dolby di mana Oscar diadakan.

Bintang itu diletakkan sebagai tanda tugas Mr Trump pada acara TV The Apprentice.

Sebelumnya di tahun 2016 bintang milik Trump juga pernah dihancurkan. Di mana saat itu, seorang pria mengaku mencoba mengambil bintang itu untuk kemudian dilelang, untuk mendukung wanita yang menuduh Trump telah menuduh Trump melakukan tindak pelecehan seksual.

Hollywood Walk of Fame sendiri sudah memiliki lebih dari 2.600 bintang terrazzo tersebut terpasang sepanjang 15 blok di Hollywood Boulevard dan tiga blok Vine Street di Hollywood, California.

Bintang-bintang itu menjadi monumen permanen publik atas pencapaian dalam industri hiburan, dengan nama-nama campuran aktor, musisi, sutradara, produser, grup musik dan teater, karakter fiksi, dan lain-lain.

The Walk of Fame sendiri dikelola oleh Hollywood Chamber of Commerce dan Hollywood Historic Trust.

Tempat ini menjadi tujuan wisata yang populer di California, yang pertahunnya dikunjungi lebih dari 10 juta turis.

Berita ini sudah tayang di Independet dengan judul Donald Trump Hollywood 'Walk of Fame' star destroyed with pick axe https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-star-hollywood-walk-of-fame-destroyed-pick-axe-vandalized-la-a8463291.html

