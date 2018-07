OCBC NISP Komit Iringi Kemajuan Nasabah Melalui Penyediaan Layanan Perbankan Paripurna

Laporan Wartawan Tribun Medan / Sofyan Akbar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank OCBC NISP menyelenggarakan talkshow bertajuk Market Outlook untuk memberikan insight perekonomian dan investasi sepanjang tahun 2018 kepada 150 nasabah Premier Banking Bank OCBC NISP di wilayah Medan.

Bank OCBC NISP menghadirkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dan Presiden Direktur Aberdeen dan Standard Investment Omar Anwar sebagai narasumber talk show bertema "Sailing On The Winds Of Change" di Medan.

“Sebagai satu daerah yang menjadi fokus pertumbuhan bisnis Bank OCBC NISP di Indonesia, Medan merupakan salah satu lokasi pelaksanaan Market Outlook. Kami melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Medan, tercermin dan perkembangan kinerja Bank OCBC NISP di wilayah ini pada semester pertama 2018,"ujar Region Head Bank OCBC NISP, Meri Suriani, Kamis (26/7/2018).

Maka dari itu, katanya, Bank OCBC NISP berkomitmen untuk terus mengiringi kemajuan nasabah, melalui penyediaan layanan perbankan yang sesuai dengan tahapan usaha nasabah untuk mencapai pertumbuhan selanjutnya.

"Selain itu, Bank OCBC NISP juga memberikan kemudahan bagi nasabah maupun masyarakat yang ingin berinvestasi melalui layanan One Mobile. Mobile Banking OCBC NISP ini tidak hanya menyediakan layanan transaksional, namun di desain untuk membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan menggunakan One Mobile, nasabah semakin dimudahkan karena dapat terhubung digital platform lainnya seperti GoJek, Tokopedia, dan lain-Iain. Melalui tampilan portfolio based, fitur pengelolaan kekayaan. Dan transaksi online untuk produk investasi, deposito, dan simpanan berjangka, nasabah dapat mengambil keputusan lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mengembangkan dana yang dimilikinya.”kata wanita berambut pirang ini.

Selain beragam layanan dan produk terbaik melalui Market Outlook, sambungnya, nasabah juga akan memperoleh informasi seputar outlook perekonomian Indonesia dan perkembangan iklim bisnis yang dapat menjadi acuan nasabah dalam merumuskan strategi bisnis ke depannya.

Menurut World Bank "Doing Business Report 2018", peringkat keseluruhan lndonesia naik cukup signifikan dan 114 di tahun 2015 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dari 190 negara yang disurvei.

(Akb/tribun-medan.com)