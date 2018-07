Bikin Gemas, Glenn Alinskie Mulai Ajarkan Nastusha Memakai Sepatu Hak Tinggi

TRIBUN-MEDAN.com - Pamor anak selebriti tak dipungkiri memang tak kalah dengan orangtuanya.

Terlahir dari kedua orang tua selebritis memang membuat anak tersebut selalu menjadi sorotan.

Apalagi dengan tingkahnya yang lucu, sehingga berhasil membuat semua orang gemas melihatnya.

Salah satu yang berhasil menyita perhatian netizen adalah Nastusha Olivia Alinskie.

Nastusha Olivia Alinskie merupakan putri pertama pasangan selebritis Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie.

Kehadiran Nastusha pun menambah kebahagiaan pasangan yang telah menikah pada tahun 2015 silam.

Baik Glenn maupun Chelsea kerap membagikan perkembangan dari Nastusha.

Menjadi seorang ayah, Glenn pun ingin mengajarkan segala hal untuk putrinya.

Salah satunya, suami Chelsea Olivia ini mulai mengajarkan putrinya memakai sepatu hak tinggi.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @glennalinskie.

(Instagram/glennalinskie)

Dalam foto tersebut, terlihat Glenn mencoba memakaikan sepatu hak tinggi pada Natusha.

Glenn menginginkan agar putrinya selalu berpenampilan yang terbaik.

"As a father, you need to teach almost everything your daughter need to know to look the best. But, is it too early for heels?", tulis Glenn Alinskie.