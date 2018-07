Tourism Malaysia Medan Gelar Product Update dan Lauching Paket Wisata

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Tourism Malaysia Medan kembali memberikan kesempatan kepada pelaku industri wisata di Kota Medan (Travel Agent) untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk wisata terbaru yang ada di Malaysia dengan mengadakan Malaysia Truly Asia Product Update dan Lauching Special Package 2018 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Jalan Kapten Maulana Lubis No.7 Medan, Kamis (26/7/2018).

Dalam kesempatan ini, Tourism Malaysia bersama Raya Utama Travel meluncurkan Paket Tour Terbaru yaitu Malaysia Truly Asia Special Package 2018 dengan menawarkan perjalanan 3H2M KL-Penang-Genting dan 4H3M KL-Genting-Ipoh-Melaka dengan harga mulai dari Rp 1,5 juta per pax dan Rp 3,1 juta per pax.

Acara ini diresmikan oleh konsul Jendral Malaysia, Amizal Fadzli Bin Rajani bersama Direktur Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron. Turut hadir juga Ketua ASITA Sumut, Ketua AMPHURI Sumut, serta Ketua ASTINDO Sumut.

"Malaysia Truly Asia Product Update dan Business Session 2018 merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjadi jembatan antara tourism industry Malaysia termasuk agent, hotel, resort, dan produk-produk pelancong lainnya dengan tourism industry yang ada di Sumatera," ujar Azhari.

Acara yang berkonsep table top ini dihadiri juga oleh 18 industri wisata dari Malaysia, diantaranya Hatten Hotel Melaka, Hallmark Hotel Group, KPJ Penang Specialist Hospital, Intitut Jatung Negara (IJN), Melaka River Cruise dan bertemu dengan lebih kurang 60 agent yang ada di Medan dalam B2B (Business to Business).

"Promosi berterusan seperti ini harus dilanjutkan agar semua rekan-rekan niaga di Medan mendapat informasi yang jelas dan terkini secara langsung dan boleh membuat rundingan terkemuka dengan teman-teman pelaku pelancongan dari Malaysia," ucapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan acara ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya antara kedua pelaku pelancong dari Malaysia dan Indonesia agar hubungan networking ini diperluaskan lagi.

"Pasar Indonesia merupakan pasaran kedua terbesar bagi kedatangan pelancong asing ke Malaysia selepas Singapura. Tahun 2017, Malaysia dikunjungi oleh pelancong dari Indonesia sebanyak 2,79 juta pelancong atau 10,8 persen dari total kunjungan pelancong mancanegara, yaitu sebanyak 25,95 juta orang," ungkap

Azhari.

Ia menuturkan di Tahun 2018 ini, bulan Januari sampai April, tercatat sekitar 1,043,345 pelancong dari Indonesia, jumlah ini meningkat 8,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.