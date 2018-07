Ungkapkan Kebahagiaannya, Rio Dewanto Pamer Video Putrinya yang Sudah Bisa Ucapkan Namanya

TRIBUN-MEDAN.com - Ketenaran Salma, putri Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan tak kalah dari orangtuanya.

Salma saat ini jadi bayi selebritis yang jadi pusat perhatian.

Bayi ini punya wajah yang sangat mirip dengan ayahnya, maka sering kali Ia dianggap sebagai Rio Dewanto versi cewek.

Ia kerap kali memukau banyak orang dengan foto atau video yang diunggah oleh kedua orang tuanya.

Seperti kali ini saat Salma berhasil mengucapkan kata "Pak Rio" dengan lancar.

Baca: Menguar Bau Busuk dari Jok Motor Sejoli Ini, Mengagetkan karena Ada Mayat

Baca: Kala Ahok Menuliskan Dukungan Jokowi 2 Periode dengan Tulisan Tangan, Simak Fakta di Baliknya

Baca: Ingin Usir Tikus dan Laba-laba dari Rumahmu? Cukup Gunakan 5 Bahan Alami Ini

Baca: Polisi Tolong Pengendara Berbonceng Tiga, Ternyata Ada Mayat yang Dibonceng, Ini Kisah Lengkapnya

Baca: Fakta di Balik Gadis 20 Tahun yang Dituding Oplas hingga 50 Kali demi Mirip Angelina Jolie

Baca: Model Rupawan Nekat Berfoto dengan Buaya Liar demi Mendapatkan Potret Langka

"Pak Rio" ujar Salma setelah sebelumnya terbata-bata untuk mengucapkan hal itu.

Meski harus beberapa kali harus dibimbing, akhirnya Salma mampu menyebut nama ayahnya sendiri.

Tentu saja hal itu membuat Rio Dewanto bahagia bukan kepalang.

Ia langsung menguggah video singkat tersebut di akun Instagramnya dengan caption ini.

"She called my name !!!! #Sal @atiqahhasiholan"

'Dia memanggil namaku (red)'

Baca: Residivis Begal Sadis Ditembak Polisi, saat Dikepung sedang Tidur Bersama Istri dan Anak

Baca: Persib Bandung Dijamu Persebaya Surabaya Petang Ini, Tonton via Live Streamingnya

Baca: Suryo Prabowo Bereaksi Menyasar Teriakan Nama Ahok di Lapangan Benteng, Ada yang Kelojotan

Baca: Atasi Sakit Gigi dengan 6 Bahan Alami yang Mudah Ditemukan di Rumah

Baca: Tas Dijambret, Rambut Apoteker Perempuan Ini Tersangkut di Rantai Motor Pelaku

Baca: Lihat Kamar Penjara Setya Novanto dan Koruptor Lainnya di Lapas saat Disambangi Najwa Shihab

Tidak hanya Rio sendiri yang gemas, warganet juga banyak yang berkomentar serupa.

Baca: Kamu Sedang Mencoba Menurunkan Berat Badan? Hindari Mengonsumsi 8 Jenis Buah-buahan Berikut

Baca: Ingin Hilangkan Selulit? Kamu Bisa Coba 4 Cara Berikut

Baca: Ingin Usir Tikus dan Laba-laba dari Rumahmu? Cukup Gunakan 5 Bahan Alami Ini