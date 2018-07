Wow, Banyak Promo Tur pada Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018 di Manhattan Times Square

Konsul Jendral Malaysia, Amizal Fadzli Bin Rajani (Kiri) bersama EXCO Pertanian dan Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani Negeri Malaka, YB Norhizam Bin Hassan Baktee (tengah) dan Direktur Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron (kanan) mengunting pita sebagai tanda pembukaan Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018 di Atrium Manhattan Times Square Jalan Gatot Subroto, Medan.

Anda mencari promo paket tur Malaysia yang cocok untuk liburan bersama teman maupun keluarga? Datang saja ke Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018 di Atrium Manhattan Times Square Jalan Gatot Subroto, Medan.

Konsul Jendral Malaysia, Amizal Fadzli Bin Rajani mengatakan Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018 ini diadakan dari tanggal 27 hingga 29 Juli 2018 dengan beragam promo paket tur yang dihadiri para penggiat industri pelancong Malaysia yakni Melaka, Penang, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan dan Johor, Jumat (27/7/2018).

"Acara Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018 ini merupakan acara yang ditunggu oleh masyarakat lokal dengan menghadirkan paket yang berkualitas. Para pengiat indutri pelancong Malaysia dapat memperkenalkan tempat wisata di Malaysia dan berjumpa secara langsung dengan konsumen dari Sumut ini," ujarnya.

Amizal menjelaskan pihaknya menargetkan sasaran pelancong sebesar 36 juta pelancong dengan pendapatan sebanyak RM 168 bilion menjelang tahun 2020.

"Dari Sumatera syarikat penerbangan utama menyediakan 32,818 seat capacity per minggu melalui pintu utama KLIA, KLIA 2, Bayan Lepas Penang, Ipoh Perak dan Melaka. Manakala melalui jalan laut yaitu feri sebanyak 32,684 seat capacity per minggu yang masuk dari pelabuhan Tanjung Balai-Port Klang, Tanjung Pinang-Stulang Laut, Dumai-Melaka, Bengkalis-Melaka," ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya juga menyediakan taman-taman tema yang menarik untuk masyarakat Indonesia diantaranya Legoland, Hello Kitty, Lost World of Tambun, Sunway Lagoon, A' Famosa Resort dan yang paling terkini MAPS (Movie Animal Park) dan masih banyak lagi. Selain itu juga, tempat terbaru di Melaka yang telah dibuka pada awal bulan Juli ini adalah Encore Melaka.

"Kami juga menyediakan paket tur yang berkualitas, hotel yang berkualitas dan rumah sakit yang berkualitas dengan harga yang terjangkau," ungkap Amizal.

"Terima kasih kepada travel agent dan media yang memberi kerjasama dalam menyokong Tourism Malaysia Medan, harapan saya semoga dukungan ini akan berkelanjutan. Dan kepada para delegasi Malaysia, saya berharap agar Anda semua berasa gembira berada di sini, selain mempromosikan Malaysia, jangan lupa untuk berwisata di Medan yang kaya dengan wisata alam,"ujarnya sambil tersenyum kecil.

Dalam kesempatan yang sama, EXCO Pertanian dan Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani Negeri Malaka, YB Norhizam Bin Hassan Baktee mengatakan di Melaka terkenal dengan kehebatan buah-buahnya, ada durian musang king, buah naga, manggis, cempeda dan lain-lain.

"Selain itu juga kami menyediakan hotel-hotel yang murah, pusat pembelanjaan, dan juga satu pulau dengan konsep teater kisah lama lengkap dengan LED. Kami menyambut baik wisatawan yang datang ke Melaka, kami menyediakan petunjuk arah untuk mempermudah wisatawan untuk berkeliling dan ada juga tempat penyu bertelur," ucap Hassan.

Sementara itu, Direktur Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron mengatakan Tourism Malaysia bersama Raya Utama Travel menyediakan paket tour terbaru yaitu Malaysia Truly Asia Special Package 2018 dengan menawarkan perjalanan 3H2M KL-Penang-Genting dan 4H3M KL-Genting-Ipoh-Melaka dengan harga mulai dari Rp 1,5 juta per pax dan Rp 3,1 juta per pax.

"Acara ini bertujuan untuk mempromosikan paket malaysia dan Visit Melaka 2019, kami menyediakan banyak promo tur. Dalam hal keamanan, pastinya Malaysia aman, kami memiliki polisi yang siap menjaga keamanan

para wisatawan," tutur Azhari.

