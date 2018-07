XL Luncurkan Paket XL Go IZI Baru,  Satu Kuota Utama 20 GB  

Head Mass Segment Acquisition XL Axiata, Junius Khoestadi,Group Head Mass Segment XL Axiata, Bernard Ho Swee Keong ( kiri ), Chief Marketing Officer XL Axiata, David Arcelus Oses,Group Head Commercial GTM XL Axiata, Rahmadi Mulyohartono, VP Jabodetabek Region XL Axiata, Bambang Parikesit dalam acara peluncuran paket XL GO Izi Baru.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- PT XL Axiata Tbk atau XL Axiata kembali menghadirkan produk baru yaitu menghadirkan paket penawaran MiFi XL Go IZI terbaru.

Direktur Komersial XL Axiata, Allan Bonke, mengatakan, paket XL Go IZI tersebut menawarkan perangkat modem dan layanan data/internet berkecepatan tinggi yang bisa diakses dengan mudah, dengan masa aktif kartu lebih panjang, dengan kuota tunggal atau satu kuota utama yang berlaku selamanya.

“XL memahami semakin meningkatnya kebutuhan dan kenyamanan bagi pelanggan untuk dapat mengakses layanan Internet kecepatan tinggi secara mobile guna mendukung aktifitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dimanapun berada,” ujarnya, Jumat (27/7/2018).

Ia menjelaskan, merespon hal tersebut, XL menghadirkan paket baru modem XL GO, yaitu XL Go IZI yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan tersebut.

“Di dalam paket XL Go IZI baru tersebut, pelanggan tidak perlu khawatir kuota datanya hangus karena XL Go IZI memberikan kuota yang berlaku selamanya. Jika melewati masa aktif, maka kuota yang tersisa akan tetap disimpan dan bisa dipakai lagi setelah pelanggan mengisi ulang nomor XL GO IZI,” jelasnya.

Ia menerangkan, Paket XL Go IZI baru menawarkan beberapa kemudahan untuk pelanggan, diantaranya kemudahan untuk mengaktifkan paket internet cukup dengan melakukan pengisian pulsa, mulai dari Rp 50ribu hingga Rp 300ribu.

“Setelah itu pulsa yang diisi otomatis akan diubah menjadi paket data sesuai dengan nominalnya. Kuota yang diberikan di paket XL Go Izi baru ini bisa dipakai selama 24 jam, tanpa ada pembagian waktu,” terangnya.

Ia menuturkan, adapun masa aktif paket ini juga lebih panjang mencapai 90 hari untuk nominal Rp 50ribu dan Rp 100ribu. Masa aktif paket akan semakin panjang jika pelanggan melakukan pengisian nominal pulsa lebih tinggi.

“Kelebihan lainnya dari paket ini adalah jika masa aktif habis, kuota tersebut tidak akan hangus, karena kuota XL Go IZI yang baru memiliki masa berlaku untuk selamanya, sehingga kuota akan tetap tersimpan hingga pelanggan kembali mengaktifkannya. Kuota yang disimpan dan kuota dari paket data yang baru diaktifkan akan otomatis diakumulasikan,” tuturnya.