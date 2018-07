Dedy Corbuzier Ogah Undang 2 Orang Ini ke Acaranya karena Tidak Cocok dan 'Alay'

TRIBUN-MEDAN.com-Dedy Corbuzier sudah tak asing lagi terdengar di telinga masyarakat sebagai seorang mentalis atau magician.

Selain jadi magican, Deddy Corbuzier kini juga seorang pembawa acara bertajuk Hitam Putih.

Ia sudah menggeluti sebagai pembawa acara talkshow bertahun-tahun.

Acara panduannya termasuk yang digemari dan memberi banyak inspirasi untuk penontonnya.

Tak hanya mengundang selebriti Indonesia, acara Deddy juga mengundang orang yang viral dan berprestasi sebagai bintang tamu.

Sayangnya, Deddy Corbuzier tidak akan mengundang dua nama selebriti tanah air ini sebagai bintang tamu.

Nama dua artis itu dan alasannya ia ungkap saat mengisi konten Youtube Nebeng Boy bersama Boy William.

Deddy Corbuzier mengaku tidak akan pernah mengundang Lucinta Luna, sekali pun ia sedang viral.

"Lucinta Luna, no, no (tidak akan diundang), kecuali kalau gue khilaf, tapi No!" ujar Deddy Corbuzier.

Ia menjelaskan kalau tak ada masalah pribadi antara dirinya dengan Lucinta Luna.