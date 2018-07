El Rumi Bikin Curhatan di Instagram karena Tak Bisa Ikut Liburan ke Jepang Bareng Ibu dan Saudaranya

TRIBUN-MEDAN.com - Terhalang jadwal ujian di kampus, El Rumi tak bisa bergabung dengan keluarganya yang sedang liburan.

El Rumi menuliskan curahan hatinya di Instagram Stories usai ditinggal liburan sang bunda dan dua saudaranya, pada Sabtu (28/7/2018).

Diketahui, Maia Estianty, Al Ghazali, dan Dul Jaelani tengah berlibur bersama di Jepang.

Di liburan kali ini keluarga Maia itu mengajak serta kekasih Al, Alyssa Daguise.

Maia, Al, Dul, dan Alyssa Daguise berlibur di Jepang (Instagram/maiaestiantyreal/jodieocto)

Tak ikut berlibur bersama keluarga, El mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah ujian.

Meski begitu, El tetap berpesan agar keluarganya menikmati liburan mereka di Jepang.

"The rest is in Japan while im here takin exam

(Yang lainnya berada di Jepang sementara aku di sini sedang ujian)

Enjooyyy @maiaestiantyreal @alghazali7 @duljaelani" tulis El dalam unggahan di Instagram Storiesnya.

Unggahan El Rumi di Instagram Stories (Instagram/elelrumi)

Seperti yang diketahui, El memang tengah menempuh pendidikan tinggi di London, Inggris.

Anak kedua Ahmad Dhani itu kuliah di University of London dan mengambil jurusan bisnis. (*)

