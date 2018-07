Kenalkan Fakultas Teknik, Mahasiswa UDA Gelar Stand Up Komedi

Minggu, 29 Juli 2018 16:07

Tribun Medan / Sofyan Akbar Rektor Universitas Dharma Agung Dr Jaminuddin saat memberikan hadiah kepada pemenang stand up komedi, Minggu (29/7/2018)

Laporan Wartawan Tribun Medan / Sofyan Akbar TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mahasiswa Universitas Dharma Agung (UDA) membuat kegiatan stand up komedi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan fakultas Teknik di universitas yang berada di Jalan Sailendra ini. "Ada 21 peserta yang mengikuti kegiatan ini diantaranya dari stand up Indo Binjai, Stand Up Indo Deli, Stand Up Indo Langkat, Stand Up Freedom dan Stand Up Indo Medan,"kata Ketua Panitia Stand Up Komedi Maralim Hotsitta Sianturi, Minggu (29/7/2018). Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil ini juga mengaku kegiatan ini karena ingin mempromosikan Fakultas Teknik Universitas Dharma Agung (UDA) ke masyarakat umum. "Juga untuk mengapresiasi komika yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Kami juga ingin menyumbangkan wawasan pola pikir dan arti dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,"ujarnya. Setiap peserta stand up komedi, katanya, dikasih durasi 5 menit untuk melakukan aksinya agar mendapat penilaian dari para juri. Kegiatan stand up komedi yang mengambil tema Tertawa dengan Kecerdasan ini selain untuk mengenalkan Fakultas Teknik, juga untuk mencari bibit komika yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. "Kita tahu, orang Medan khususnya Sumut banyak yang bisa melakukan stand up komedi. Makanya kita buat kegiatan ini di kampus,"katanya. Mengenai bagaimana dirinya bisa kepikiran untuk membuat kegiatan stand up komedi yang merupakan kegiatan perdana di UDA, Maralim menerangkan kali pertama dirinya duduk bareng teman-teman kampus dan kakak kelas di dalam sebuah kos. "Saat kami duduk, kami bercerita cerita layaknya sang komika. Dan kami langsung tertawa begitu masing-masing teman kami bercerita. Alhasil, saya lontarkan kepada teman dan kakak kelas, bagaimana kalau kita buat stand up komedi di kampus kita, khususnya di jurusan teknik? Ternyata usulan saya disupport sama kakak kelas dan teman-teman. Jadilah kegiatan ini,"ujarnya. Maralim menyatakan dari kegiatan ini pihaknya cuma mengambil tiga pemenang dan ketiganya berhak mendapatkan uang tunai, trophy plus sertifikat dari UDA. Mengenai siapa nama-nama juara stand up komedi, Maralim mengatakan M Mirza Arsih alias Sunu menjadi juara pertama dengan tema Membahas Perbedaan Orang India dan Pakistan, Ade Renaldi Tanjung menjadi juara kedua dengan tema Membahas mahasiswa teknik dan orang-orang gendut, dan yang ketiga Reymond mengambil tema tentang keluarganya sendiri. Untuk juara pertama, sambungnya berhak mendapat uang tunai Rp1,5Juta, juara dua Rp750Ribu dan ketiga To 500 Ribu. "Selain uang tunai, para pemenang mendapatkan Trophy dan sertifikat dari kampus UDA,"ujarnya. Kegiatan ini dihadiri Rektor UDA Dr Jaminuddin, Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan Ir Lilis S Gultom, Dekan Teknik Ir B Saragih, Wakil dekan III Tambos Sianturi, Wakil Dekan I Rahelina Ginting, Ketua Jurusan Sipil Ir R Sijabat, Ketua Jurusan Mesin Ir Thasballah, dan para alumni. Sementara itu, Rektor UDA Dr Jaminuddin mengatakan kegiatan ini sangat bagus karena bisa melatih kekompakan dan menjalin silaturrahmi sekaligus menambah teman dan relasi. "Fakultas teknik kreatif, bagus dan mantap. Bisa membuat kegiatan stand up komedi yang diikuti para komika di Kota Medan. Ini kali pertama diadakan di kampus ini. Semoga kegiatan positif ini bisa diikuti fakultas lain yang ada di kampus kita tercinta,"katanya. Dikatakannya, dengan kegiatan seperti ini, ia menjamin tidak ada mahasiswa yang tersandung bahaya narkoba. "Karena dengan adanya kegiatan, pasti pemikiran untuk menikmati narkoba tidak ada terlintas. Maka dari itu ia berharap kepada mahasiswa untuk terus memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan. Apapun kegiatannya pasti saya support,"kata Jaminuddin. (Akb/tribun-medan.com)