Allysa Meraup Untung dari Olahan Pisang Raja

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memiliki hobi mencicipi makanan terutama cemilan dari berbagai kota dan daerah menjadi alasan bagi Allysa untuk mencoba peruntungan dengan usaha kuliner.

Di usaha yang diberi nama Bananugget, olahan makanan dari bahan dasar buah pisang menjadi menu pilihan yang ditawarkan gadis berusia 25 tahun tersebut.

Berbeda dari olahan panganan dengan bahan utama pisang yang sudah ada saat ini, Allysa memilih menjual pisang yang sudah diubah menjadi bentuk nugget.

"Bananugget Medan memang menawarkan menu olahan dari pisang yang cukup berbeda karena di sini pisang diolah menjadi nugget kemudian dipadupadankan dengan berbagai rasa topping," ujarnya, Senin (30/7/2018).

Ia menjelaskan, buah pisang yang menjadi bahan utama di Bananugget Medan juga bukan pisang sembarangan tetapi yang memiliki bentuk serta rasa terbaik.

"Untuk pisangnya, Bananuget Medan menggunakan pisang raja karena memang jenis ini yang cocok mulai dari bentuk hingga rasanya," jelasnya.

Ia menuturkan, pisang raja memiliki bentuk yang lebih besar dan juga tektur lembut serta rasa yang manis sehingga sangat cocok untuk diolah menjadi panganan seperti nugget.

"Memang untuk prosesnya sebelum menjadi pisang nugget cukup panjang karena diolah benar-benar agar citarasa yang diinginkan benar-benar didapatkan," tuturnya.

Ia mengungkapkan, pisang akan dikupas kemudian direndam lalu dicampur dengan tepung dan dicampur lagi dengan tepung khusus nugget kemudian dibentuk dan siap untuk digoreng dan disajikan dengan diberi berbagai rasa topping.

"Topping yang dihadirkan Bananugget Medan juga terbilang cukup beragam mulai dari keju, coklat, matcha, vanilla, tiramisu, dan masih banyak topping lainnya," ungkapnya.

Bagi yang ingin memadukan beberapa topping sekaligus, ia menerangkan, bisa dilakukan, seperti memadukan antara keju dengan cokelat, atau matcha dengan cokelat, tiramusi dengan vanilla dan lainnya tergantung dengan selera.

"Bananuget Medan juga menyediakan rasa original dan juga dalam keadaan mentah atau belum digoreng," terangnya.

Ia mengungkapkan, Bananugget Medan hadir di dua lokasi yaitu di Jalan Sei Kera Medan dan di Jalan Setia Budi atau tepatnya di Kompleks Tasbih Medan.

"Untuk harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau dan bervariasi, untuk yang original ditawarkan Rp 22 ribu per kotak, single topping Rp 25 ribu per kotak dan double topping Rp 28 ribu per kotak," ungkapnya.

Ia menuturkan, saat ini, tak hanya bisa dinikmati sebagai cemilan, Bananugget juga bisa dijadikan untuk pengganti kue ulang tahun.

"Jadi saat ini ada edisi ulang tahun, yang bisa dipesan sudah dengan lilin dan juga kartu ucapan ulang tahunnya juga serta kotak packaging yang juga khusus ulang tahun," tuturnya.