Dilaporkan Melakukan Penganiayaan, Pria Ini Balik Laporkan Pencemaran Nama Baiknya ke Polisi

Abdul Rahman alias Dedek (kiri) didampingi temannya memperlihatkan kuitansi tanda penitipan sepeda motor dari AS, di Polrestabes Medan, Senin (30/7/2018).

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula ungkapan itu menggbarkan apa yang dialami Abdul Rahman alias Dedek (37) warga Jalan Bromo Medan Denai.‎

Kepada sejumlah wartawan di Polrestabes Medan, Dedek menuturkan, awalnya, dirinya hendak membangun rumah orangtuanya dan memesan kayu, papan serta kusen kepada pengusaha meubel berinisial AS, warga Jl Eka Jaya II, Kelurahan Pangkalan Manshur, Kecamatan Medan Johor.

Pada Maret 2018, Dedek memberikan uang Rp 10 juta untuk memesan kayu dan kusen. Selanjutnya, pada Mei 2018, Dedek mengirimkan uang Rp 10 juta ke rekening AS.

"Kayu-kayu yang diantarkan oleh AS ternyata tidak sesuai dengan pesanan," ujar Dedek.

Selain itu, sambung Dedek, kayu damar yang di antarkan ke rumahnya ternyata juga tidak sesuai dengan pesanan semula.

"Yang saya pesan adalah kayu damar Aceh dan bukan damar Pekanbaru sehinggga saya mengembalikan damar Aceh itu dan meminta uang saya dikembalikan saja," jelas Dedek.

Dijelaskan Dedek, saat AS datang ke rumahnya, dirinya meminta agar AS mengembalikan uang namun AS malah menyerahkan sepedamotornya sebagai jaminan dan disertai dengan kuitansi penitipan sepedamotor.

"Penyerahan sepedamotor tersebut dilakukan sendiri oleh AS yang disaksikan oleh keluarga Dedek dan seorang teman AS," sebut Dedek.

Dedek sudah mendera kerugian Rp 30 juta lantaran proyek renovasi rumah orangtuanya di Jalan Bromo, yang tak sesuai dengan harapannya.