Menuju Internasional University, USU Giat Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribun Medan/Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) giat menjalin kerja sama internasional dengan sejumlah lembaga pendidikan tinggi di luar negeri.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Internasional (Internasional Affair Office-IAO) USU Dr. Esther Sorta Mauli Nababan, M.Sc, kepada Tribun Medan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018).

Esther menjelaskan, kantor urusan internasional memang hadir untuk mendukung upaya USU meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri.

"Kantor IAO USU buka tahun 2011 berdasarkan peraturan menteri dan SK rektor USU Prof. Runtung Sitepu. Fungsinya untuk menuju kepada internasional university, juga sebagai fasilitator mahasiswa asing yang studi di Indonesia," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Esther, USU telah cukup banyak menjalin kerjasama dengan lembaga maupun universitas di luar negeri. Pada tahun 2018, USU menjalin kerja sama dengan sekitar 10 universitas di luar negeri khususnya di Eropa. Selain itu USU juga sedang menjalin kerja sama dengan 4 lembaga dari luar negeri.

Yang terbaru, sambungnya adalah Universitas Sumatera Utara (USU) bekerjasama dengan Erasmus+ Inspire menggelar workshop selama empat hari, dari 17 Juli hingga 20 Juli 2018, bertempat di Ruang IMT-GT Gd Biro Pusat Administrasi USU lantai 2 Kampus USU.

"Sampai saat ini USU telah cukup banyak melakukan kerja sama. Sejak 2011 ada sebanyak 106 MoU, antara lain dengan University of Twente Belanda, UMC Goettingen Jerman, London School of hygene & tropical Medicine. Pada tahun 2018 ada sekitar 10 Memorandum of Understanding (MoU) yang dijalin. Kalau Kerjasama dengan lembaga ada 4 yakni UNESCO, JICA Japan , Newton Fund, dan Erasmus+," jelasnya.

Terkait kerjasama tersebut, Esther mengatakan bentuk programnya bisa berbagai macam. Umumnya kata dia, jalinan kerjasama tersebut berupa pertukaran pelajar, pertukaran pengajar, hingga melakukan riset bersama agar adanya transfer teknologi.

"Bentuk kerja sama yang biasa kita lakukan dengan universitas di luar negeri antara lain pertukaran pelajar, pertukaran staf pengajar, melakukan konfrensi internasional bersama, penelitian bersama," ujar Esther yang juga didampingi oleh Sekretaris IAO Dr. Pramio Garson Sembiring.

Lewat kerjasama tersebut, Esther mengatakan civitas akademika USU akan memperoleh banyak benefit yang tujuan utamanya adalah internasionalisasi perguruan tinggi. Dengan demikian, sambungnya, USU akan semakin dikenal di dunia internasional, mendorong juga peningkatan peringkat USU hingga menjadi World class university (WCU).

"Tujuan kerjasama ini dilakukan untuk melakukan Internasionalisasi perguruan tinggi. Agar juga USU semakin dikenal dan Tujuan jangka panjang tentu menuju World class university," tandas Esther yang juga pengajar di Sekolah Pasca Sarjana prodi Pengelolaan Lingkungan dan SDA USU.

(cr11/tribun-medan.com)