Sacred Riana Buat Takut, Mel B Pilih Keluar Studio America's Got Talent, Videonya Trending YouTube

Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana mendatangi juri Americas Got Talent 2018, Mel B (kiri), pada babak Judge Cuts.

TRIBUN-MEDAN.COM - Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana tampil memukau dalam ajang America's Got Talent 2018.

Video aksinya bahkan menempati posisi pertama trending YouTube.

Pantauan www.tribun-medan.com, Senin (30/7/2018) sekitar pukul 15.00 WIB, video yang diunggah channel YouTube America's Got Talent tersebut telah disaksikan 5,346,419 kali.

Melakukan aksinya, Riana menggunakan pakaian hitam dan membawa boneka.

Sejak awal ia berhasil membuat suasana mencekam. Riana memberikan bonekanya ke Mel B (Melanie Brown).

Mel B terlihat takut, ia bahkan sempat memberikan boneka tersebut ke juri lain.

Tonton kolase aksi The Secred Riana;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Baca: Karakter Menyeramkan dari The Sacred Riana Didaftarkan ke HaKI, Ini Alasannya. .

Baca: The Sacred Riana Sukses Bongkar Seseorang yang Disayangi Najwa Shihab

Baca: Kala Najwa Shihab Dibuat Tak Berdaya dan Mati Kutu saat Wawancarai The Sacred Riana

Setelahnya, lilin yang dibawa Riana tiba-tiba menyala.

Tak lama setelah itu, ia menulis, "Do you want to play?" pada sebuah sampul buku berwarna cokelat dan memasukkannya ke kotak berbentuk rumah.