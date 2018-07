Unggahan Terakhir Facebook Siti Nur Pendaki yang Tewas akibat Gempa di Lombok

"Ya Allah, lindungi lah mereka semua.

Takziah kepada keluarga siti dan saya akan senantiasa doakan keselamatan yang lain di Lombok.

May Allah protect us all (semoga Allah melindungi kita semua),"

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq ikut berduka atas terjadinya gempa 6,4 SR di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (30/7/2018).

Ia mengucapkan turut berbela sungkawa atas tewasnya wanita asal Malaysia di Gunung Rinjani saat gempa itu terjadi.

Wanita itu adalah Siti Nur Iesmawida Ismail (30), yang baru saja menyelesaikan misi menaklukkan puncak Gunung Rinjani bersama rekan-rekannya.

Syed Saddiq memposting kabar duka itu di postingan Insta Story miliknya, @syedsaddiq, Minggu (30/7/2018).

Tampak di foto itu, ia memposting foto Siti Nur Iesmawida Ismail sedang berdiri di Puncak Gunung Rinjani mengenakan selempang kuning bertuliskan Malaysia.

Kemudian ada foto Siti Nur Iesmawida Ismail lainnya semasa hidup yang juga diposting dalam postingan tersebut.

"Ya Allah, lindungi lah mereka semua.

Takziah kepada keluarga siti dan saya akan senantiasa doakan keselamatan yang lain di Lombok.

May Allah protect us all (semoga Allah melindungi kita semua)," tulisnya.