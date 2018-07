Dedek Laporkan Pengusaha Meubel ke Polrestabes Medan, Ditipu Jual-beli Kayu Damar

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula ungkapan itu menggbarkan apa yang dialami Abdul Rahman alias Dedek (37) warga Jalan Bromo, Medan Denai.‎

Sebelumnya ia mengatakan kepada sejumlah wartawan di Polrestabes Medan, awalnya, dirinya hendak membangun rumah orangtuanya dan memesan kayu, papan serta kusen kepada pengusaha meubel berinisial AS, warga Jalan Eka Jaya II, Kelurahan Pangkalan Manshur, Kecamatan Medan Johor.

Pada Maret 2018, Dedek memberikan uang Rp 10 juta untuk memesan kayu dan kusen. Selanjutnya, pada Mei 2018, Dedek mengirimkan uang Rp 10 juta via ke rekening AS.

"Kayu-kayu yang diantarkan oleh AS ternyata tidak sesuai dengan pesanan," ujar Dedek.

Selain itu, sambung Dedek, kayu damar yang diantarkan ke rumahnya ternyata juga tidak sesuai dengan pesanan semula.

"Yang saya pesan adalah kayu damar Aceh dan bukan damar Pekanbaru sehinggga saya mengembalikan meminta uang saya dikembalikan saja," jelas Dedek, Senin (31/7/2018).

Dijelaskan Dedek, saat AS datang ke rumahnya, dirinya meminta agar AS mengembalikan uang namun AS malah menyerahkan sepedamotornya sebagai jaminan dan disertai dengan kuitansi penitipan sepedamotor.

Namun salah seorang saksi yang merupakan penghubung antara Dedek dengan AS. Rizal (42) Jalan Sisingamangaraja, Bajak II, Medan Amplas, mengatakan, dua kali datang pasca kejadian, sekitar pagi waktu itu.

"Jadi saya bilang, abang (as) minta kerja sudah aku kasih kerja, kok kayak gini sama ku. Dua hari kemudian AS datang kembali dan berbicara dengan saya. Saat itu saya memberi nasehat dengan AS, 'sudah baik sama bang, kok seperti ini abang'. Saya juga saat AS membuat laporan, menjadi saksi di dalam laporan tersebut," ujarnya, Selasa (31/7/2018).

As diduga minta uang damai seratus sampai dua ratus juta darinya (dedek), sambung Rizal, penyerahan kuitansi penyerahan kereta juga dilakukan dengan baik dan tidak ada penganiayaan.

"Saya sudah ngasih keterangan terkait laporan AS, kalau penyerahan kereta tidak ada pemaksaan, karena saat mereka pulang semua dalam keadaan baik," ucapnya.

Tidak hanya Rizal yang menyaksikan dugaan penganiayaan, salah seorang pekerja bangunan yang bernama Poniran (53) warga Jalan Pasar III Datokabu, Percutseituan, mengatakan, kalau untuk penyerahan kereta, AS menyerahkan dengan sukarela.

"Saya melihat, ia menyerahkan kereta dengan suka rela dan penandatanganan kuitansi. Kalau untuk jenis kayu, itu kualitas tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh si pemilik panglong," ujarnya.

(cr3/tribun-medan.com)