Dikritik Iis Dahlia, Fatin Malah Masuk 10 Penyanyi Terbaik Asia Bersama Kim Hyun Joong

TRIBUN-MEDAN.COM - Di usianya yang masih muda 22 tahun, Penyanyi Fatin Shidqia Lubis mengharumkan dunia musik tanah air.

Fatin kembali menorehkan porestasi gemilang, dinobatkan jadi 10 musisi dan penyanyi terbaik di Asia.

Kabar ini diperoleh dari akun Twitter, @asiana_circus pada 23 Juli 2018.

Dalam unggahannya, Asiana Circus memampang foto dan menandai akun Twitter Fatin bersama bersama para musisi Asia lainnya.

"Amazing Asian #musician who will rock your world ! Who is your favorite?" tulisnya.

Menurut pantauan Tribunnewsbogor.com dari link bit.ly/MusicFromAsia, Fatin disejajarkan dengan musisi dan penyanyi kenamaan dari berbagai negara di Asia.

Contohnya saja ada Yui dari Jepang, Kim Hyun Joong dari Korea Selatan dan Lea Salonga dari Filipina.

Dalam laman website tersebut, disebutkan bahwa Fatin ini adalah superstar baru di Indonesia.

"Dia dengan cepat menjadi bintang setelah ia memenangkan musim pertama versi Indonesia The X Factor pada tahun 2013," tulisnya.

Tak hanya menilik sejarah awal terjun di dunia musik, website tersebut juga menyebutkan soal musik yang dibawakan Fatin itu disukai banyak orang bahkan di seluruh Asia.

Tak hanya musik, suara yang dimiliki Pemenang ajang pencarian bakat X-Factor tahun 2013 ini, memiliki ciri khas tersendiri.