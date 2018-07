Happy Birthday, Fatin Shidqia Lubis! Di Sini Baru Terungkap Nama Panggilannya 'Ms Kawai'

TRIBUN-MEDAN.COM - Keceriaan terpancar dari wajah penyanyi Fatin Shidqia Lubis, yang kini genap berusia 22 tahun.

Tapi kali ini, Fatin hanya merayakan momen ulang tahunnya bersama para sahabat, Senin (30/7/2018) dini hari.

Kejutan pun diberikan para sahabat di hari ulang tahun juara X Factor Indonesia 2013 ini, yang sama sekali tak diduga Fatin.

Fatin (instagram)

Pasalnya terlihat dari video unggahan Instagram Storynya, Fatin hanya menutupi rambutnya dengan selimut tebal.

Ia tak sempat mengenakan kerudung saat dihampiri keempat sahabatnya.

Apalagi, saat kejutan tersebut, para sahabatnya memvideokannya.

"Happy Birthday to you, happy birthday dear Fatin, happy birthday to you," seru keempat sahabatnya ketika memasuki kamar Fatin dan menyerahkan kue yang sudah ditaruh lilin.

Dari video tersebut, Fatin terlihat tertawa senang mendapat kejutan tersebut.

"Thank you, thank you," jawab Fatin, membalas pesta kejutan yang diberikan para sahabatnya.

Fatin pun bahkan mengunggah kembali video tersebut di laman Instagram Story-nya dengan menandai keempat sahabat yang sudah rela-rela memberikan kejutan ulang tahun untuknya.

Tak hanya kue ulang tahun, salah seorang sahabat Fatin pun membawa bunga.