Saat Gadis 11 Tahun Dijadikan Istri ke-3 Ayahnya, si Putri: Temanku Jadi Ibu Tiriku, Tak Masuk Akal

TRIBUN-MEDAN.COM - Nori dan Ayu adalah teman baik dan mereka berbagi semua hal seperti layaknya pertemanan anak perempuan.

Mulai dari pakaian tidur, selfie, serta berbagai cerita remaja tentang pemuda idamannya.

Tetapi persahabatan mereka yang berkembang sejak kecil hancur akhir bulan lalu.

Soalnya, Nori (14) tiba-tiba tahu bahwa sahabatnya yang masih lebih muda usianya darinya, Ayu (11), diam-diam telah menjadi istri ketiga ayahnya.

"Sahabatku (temanku) adalah ibu tiriku sekarang," kata Nori (bukan nama sebenarnya) di halaman Facebooknya, sambil memperlihatkan wajah cemberutnya, "Itu tidak masuk akal."

Ayu (juga nama samaran) menikah dengan ayah Nori, Che Abdul Karim Che Abdul Hamid, seorang pedagang karet yang sudah berusia 41 tahun. Ia cukup kaya dan menjadi tokoh di kampungnya.

Pria ini langsung menuai kontroversi di Malaysia tentang tradisi konservatif dalam kehidupan moderen saat ini.

Koalisi oposisi Pakatan Harapan yang memenangkan kekuasaan pada bulan Mei lalu berjanji untuk melarang pernikahan anak di bawah umur tersebut.

"Ini adalah praktik dari berabad-abad yang lalu, dan pada tahap ini dalam pertumbuhan dan perkembangan Malaysia, perkawinan anak-anak tidak dapat diterima," kata Charles Santiago, seorang anggota parlemen dari PH, seperti dilansir The New Straits Times dari New York Times, Senin (30/7/2018).

Kemarahan terkait kasus Ayu meletus di media sosial di Malaysia, setelah istri kedua Che Abdul Karim memposting gambar upacara pernikahan dengan pesan sindiran "selamat menikah" di akun facebook-nya.