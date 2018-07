Pemain The Last of Cinderella Mengaku Kesulitan Melepas Peran

Laporan Wartawan Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Para pemeran yang bermain dalam pertunjukan 'The Last of Cinderella' patut berbangga.

Pertunjukan yang diselenggarakan oleh Lab Theater Cetra dan Theater Sigma Merdeka ini sukses digelar di Gedung Utama Taman Budaya Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Gaharu, Medan dengan ramai penonton.

Acara yang berlangsung selama dua hari yakni 27-28 Juli 2018 ini dilaksanakan dalam enam sesi. Hampir di setiap sesi, ruangan gedung utama penuh dengan penonton yang datang dari berbagai kalangan.

Dari yang muda hingga tua yang hadir dalam acara tesebut dan tawa mereka pecah di setiap pertunjukan.

Meski berbangga, seni peran bukanlah hal yang mudah. Para pemain mengaku banyak mengalami kesulitan untuk lepas dari perannya. Terlebih karena mereka berlatih 3 bulan tanpa henti. Salah satunya, Frans.

Frans mengaku mengalami banyak kesulitan untuk keluar dari perannya sebagai Maimun.

Tiga bulan berperan dan berlatih sebagai orang yang kejam dan menyebalkan membuatnya menjadi semenyebalkan Maimun dalam kehidupan nyata menurut orang-orang disekitarnya.

"Maimun itu kan menyebalkan dan aku selalu memasukkan dia kedalam diriku hampir setiap hari. Dan menurut orang tuaku, teman-temanku, aku jadi menyebalkan," kata Frans sambil tertawa.

Namun hal itu tidak menyurutkan niat Frans untuk bermain teater lagi. Karena menurutnya bermain peran membawa banyak dampak baik bagi kesehatan tubuh dan mentalnya.