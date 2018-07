Terlihat Begitu Lahap, Cara Makan Prilly Latuconsina di Video yang Diunggahnya Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Ketenaran yang diraihnya membuat Prilly Latuconsina selalu menjadi perhatian masyarakat.

Cantik, berprestasi, serta memiliki pacar yang tampan menjadikan Prilly terus menjadi perbincangan.

Seperti kali ini, Artis cantik ini kembali menjadi sorotan karena unggahannya di Instagram.

Prilly menjadi sorotan setelah mengunggah sebuah video ketika sedang makan.

Dalam video tersebut, ia terlihat sangat lahap saat memakan sayur.

Pada video yang diunggah @prillylatuconsina96 pada Senin (30/7/2018), nampak Prilly dengan makeup natural dan memakai kaus hitam sedang duduk di sebuah restoran.

Di depannya terlihat piring berisi beberapa helai daun selada.

Prilly nampak begitu lahap memakan selada itu dengan kedua tangannya.

Bahkan, saking lahapnya, mulut Prilly nampak terisi begitu penuh hingga pipinya menggembung.

Melalui caption Prilly menjelaskan bahwa ia nampak begitu lahap memakan sayur lantaran ia sedang PMS.

"When i’m on my period," tulis @prillylatuconsina96.

Melihat unggahan Prilly, banyak netizen yang memberikan berbagai komentar.