Walau Sudah Bercerai, Nicky Tirta dan Liza Elly Terlihat Kompak di Perayaan Ulang Tahun Sang Anak

TRIBUN-MEDAN.com - Meski sudah bercerai, Nicky Tirta dan Liza Elly Purnamasari tetap menjalin hubungan baik.

Mereka kompak hadir bersama untuk merayakan ulang tahun putri semata wayang, Naara Ellyna Tirtadjaja.

Naara genap berusia lima tahun pada 27 Juli 2018 lalu.

Momen merayakan ulang tahun Naara itu pun diunggah di akun media sosial masing-masing.

"Happy 5th Birthday Naara Ellyna Tirtadjaja.. We love u so much!" tulis Nicky Tirta di unggahannya.

Tampak dalam foto, Nicky dan Liza bersama-sama mencium pipi putrinya.

Liza Elly juga memberi ucapan selamat untuk putri kesayangannya tersebut.

"Happy Birthday Naara Ellyna Tirtajaya

You’re our treasure from Jesus Christ

#family #birthday," tulis Liza.

Kekompakan dan kerukunan yang terlihat di foto Nicky Tirta dan mantan istrinya itu pun banjir pujian warganet.

Sebagian dari mereka mengaku salut dengan Nicky Tirta dan Liza Elly yang rela mengesampingkan ego masing-masing demi kebahagiaan sang anak.