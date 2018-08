GIIAS 2018, Toyota Hadir Dukung Pemerintah Mengembangkan Otomotif Berbasis Elektrifikasi

Tampilan All New C-HR

TRIBUN-MEDAN.COM, TANGERANG - Mendukung penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 yang akan berlangsung 2-12 Agustus di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Toyota hadir dengan semangat baru melalui tema “Empowering Mobility, Beyond Possibility”.

Tema ini menegaskan semangat dan komitmen Toyota tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pasar, tapi juga selalu berupaya berpartisipasi aktif mendukung kebijakan dari pemerintah, termasuk pengembangan industri otomotif berbasis elektrifikasi yang tengah digalakkan.

Untuk itu secara khusus Toyota menghadirkan zona teknologi guna memberikan gambaran kepada pengunjung tentang mobilitas masa depan yang berbasis elektrifikasi.

“Melalui tema Empowering Mobility, Beyond Possibility ini Toyota tampil dengan semangat baru dengan menekankan pada memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengembangan teknologi otomotif terdepan untuk menjawab tantangan mobilitas masa depan," kata Vice President Toyota-Astra Motor Henry Tanoto, Rabu (1/8).

Ia mengatakan, Toyota senantiasa percaya selalu ada peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama pelanggan dalam semangat Beyond Product, Beyond Technology dan Beyond Service, termasuk kebijakan elektrifikasi industri otomotif yang tengah dicanangkan Pemerintah Indonesia melalui rencana pengembangan menuju era kendaraan elektrifikasi.

Pada gelaran GIIAS Toyoya menempati booth seluas 2.870 m2 di Hall 10B BSD City. Oleh sebab itu, Toyota akan menyajikan display brand yang benar-benar mengedepankan eksibisi teknologi terkini Toyota, di atas sebuah booth yang modern, advance dan juga youthful.

Tak kurang 28 unit display disiapkan untuk memberikan pengalaman yang lengkap bagi para pengunjung nanti.

Toyota menyiapkan special exhibition yang akan menampilkan teknologi elektrifikasi Toyota secara lengkap baik berupa kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) berupa Toyota C-HR, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan tentu juga yang terbaru yaitu Toyota Mirai dengan teknologi Fuell Cell Electric Vehicle (FCEV) atau berbahan bakar hidrogen. Tak hanya berupa display kendaraan, Toyota juga melengkapi teknologi ramah lingkungan tersebut dengan berbagai alat pendukung informasi.

Para pengunjung dapat mengenal lebih dalam mengenai teknologi Toyota melalui special tools yang telah disiapkan di GIIAS 2018 yaitu Hybrid X-Ray; teknologi safety Toyota melalui Toyota Safety Simulator serta teknologi Plug In Hybrid Electric Vehicle, Hybrid Electric Vehicle, Battery Electric Vehicle dan Fuell Cell Electric Vehicle melalui Interactive Touch Wall. Selain itu juga informasi tentang Total ownership Experience yang dimiliki Toyotamelalui Interactive Touch Wall.

All New C-HR Mewah Menyerupai Berlian