Suami Istri Dipaksa Minum Air Seni Setelah Menikah Tanpa Restu Orang Tua

TRIBUN-MEDAN.com-Saat tidak mendapat restu dari orang tua, beberapa pasangan memilih untuk menikah diam-diam.

Seperti yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari negara bagian Madhya Pradesh, India, menikah tanpa persetujuan orang tua.

Namun naas keduanya harus mendapat siksaan setelah diculik, dipukuli dan dipaksa menengak air seni oleh pihak keluarga sendiri.

Semua siksaan itu harus mereka lalui karena keduanya menikah tanpa restu dan persetujuan orangtua.

Dalam sebuah video yang direkam salah seorang pelaku penyiksaan terlihat si pria (23) diikat ke sebuah tiang. Sementara seorang perempuan muda terduduk di sampingnya.

Dalam video itu terdengar, seseorang mengatakan, siksaan itu adalah hukuman bagi mereka karena telah mempermalukan keluarga.

Sang pria dan istrinya yang berusia 21 tahun, sama-sama tinggal di desa Alirajpur. Mereka menikah pada Mei lalu meski tidak direstui keluarga si perempuan.

Meski demikian, untuk mencoba memperbaiki situasi, pria itu membayar maskawin sebesar 70.000 rupee atau sekitar Rp 15 juta dan dua ekor kambing.

Namun, pada Sabtu lalu, sesuai keputusan para tetua desa, pasangan tersebut diserang dan disiksa.

"Mereka baru pulang dari Gujarat pekan lalu dan tinggal di kediaman paman si suami," kata Vikas Kapis, perwira polisi setempat.

"Orangtua si perempuan mengetahui hal itu lalu menculik mereka pada 25 Juli lalu," tambah Kapis.

Setelah kejadian polisi mengatakan pasangan itu membuat laporan dan menutut ayah si perempuan, dua orang pamannya dan tiga yang lainnya. "Kami telah menangkap dua terdakwa," kata perwira itu.

Pasangan ini menceritakan beberapa kerabat si wanita saat kejadian turut menjemput mereka dari rumah sekitar pukul 04:00 di bawah todongan senjata.

Kemudian memotong rambut wanita tersebut dan memukuli mereka tanpa belas kasihan.(*0

Artikel ini sudah tayang di NDTV dengan judul For Marrying Against Parents' Wishes, Couple Forced To Drink Urine