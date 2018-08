Kelompok Jamaah Anshor Daulah Resmi Dibubarkan dan Terbukti Bagian dari ISIS

JAKARTA,TRIBUN-Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyebut organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) berafiliasi ke Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.

Untuk itu, hakim memutuskan bahwa organisasi JAD harus dibubarkan. Kemudian, pimpinan JAD, Zainal Anshori dijatuhi denda Rp 5 juta.

"Menetapkan, membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq dan Syria)

atau DAESH (Al Dawla Al Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," kata hakim ketua Aris Bawono, Selasa (31/7).

Aris mengatakan, keadaan yang memberatkan korporasi JAD adalah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat.

Kemudian, hakim sama sekali tak menemukan keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan JAD terbukti melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan JAD sebagai organisasi yang mewadahi aksi terorisme.

JAD diyakini mewadahi perbuatan yang menggerakkan teror dan menimbulkan korban.

Menurut majelis hakim, JAD terbentuk atas dasar pemikiran terpidana mati Aman Abdurrahman alias Oman Rochman dengan memanggil beberapa pengikutnya, yakni Abu Musa dan Zainal Anshori, ke Lapas Nusakambangan.