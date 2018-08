Jawaban Lugas Via Vallen seusai Disebut Tak Pantas Nyanyikan Theme Song Asian Games

Via Vallen

TRIBUN-MEDAN.com - Perhelatan Asian Games 2018 kini tinggal belasan hari.

Pesta olahraga terbesar se-Asia itu akan digelar pada 18 Agustus - 2 September 2018 mendatang.

Jelang pesta tersebut, Indonesia selaku tuan rumah sudah mulai mempersiapkan semua keperluan.

Panitia Asian Games 2018 juga sudah meluncurkan empat lagu resmi Asian Games 2018 untuk melengkapi official theme song bertajuk Bright As the Sun.

Satu dari beberapa penyanyi yang berkesempatan mengisi lagu resmi untuk Asian Games 2018 ini adalah Via Vallen.

Baca: Jawaban Menohok Hotman Paris Hutapea Seusai Digoda dan Dimintai Sawer oleh Dj Dinar Candy

Baca: Ternyata Begini Wajah Polos Si Cantik Nissa Sabyan Tanpa Make Up, Beredar di Jagat Maya

Baca: Inilah 5 Pemain Incaran Jose Mourinho untuk Perkuat Man United, 4 Ditolak Manajemen Setan Merah

Baca: Najwa Shihab Ungkap Fakta Terbaru Sel Palsu Terpidana Mantan Ketua DPR Setya Novanto

Baca: Tato Nia Ramadhani Disoroti saat Lakoni Kiki Challenge Bareng Jedar, Tonton Videonya

Baca: Denada Mendadak Jual Apartemen Mewah demi Putrinya, Melly Goeslaw Terharu: yang Sabar Ya

'Lagu Meraih Bintang' miliknya akan menjadi official theme song di Asian Games 2018.

Namun sayang, pemilihan nama Via Vallen ternyata membuat pro dan kontra.

Banyak dari mereka yang mempermasalahkannya hingga menyebut penyanyi lain lebih layak dari Via.

Dilansir TribunWow dari saluran Youtube deHakims, Irfan Hakim mengunggah video tanggapan Via tentang hal tersebut.

"Karena Via satu-satunya penyanyi dangdut yang ada di situ. Mereka ngerasanya ada yang lebih layak lagi," tutur Via saat ditanya Irfan Hakim.

Tak hanya itu, Irfan Hakim juga menanyai soal tanggapan Via yang dibandingkan dengan Agnez Mo oleh netizen.