Menilik Potret Menawannya Putri Liza Natalia, Quennara yang Kini Tumbuh Jadi Remaja Cantik

TRIBUN-MEDAN.com - Liza Natalia diketahui memiliki seorang anak perempuan yang sudah beranjak remaja.

Artis dan pedangdut ini melahirkan anak pertamanya pada tahun 2006 lalu.

Berjenis kelamin perempuan, Liza memberi nama anaknya Queenara Latyza Brillians.

Queenara dilahirkan di RS Meditra dengan berat 3,1 kilogram dan panjang 51.

Liza melahirkannya melalui proses normal.

Putri Liza itu kini telah tumbuh menjadi remaja cantik.

Melalui akun media sosial yang bernama @queennara.x, penampilan Queenara kerap dipuji netizen.

"you are so prettyyy,"

"Are u a model, because i swear i am dying,"

"Stunning like always,"