Menunya Terlihat Sederhana namun Lihat Lahapnya Boy William Santap Makanan Rumahan saat Sarapan

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap orang tentunya sangat bahagia bisa merasakan makanan rumah.

Apalagi bila sudah lama tinggal di luar dan jarang sekali makan makanan rumahan.

Seperti selebriti Boy William.

Sempat tinggal di luar negeri selama beberapa tahun memang tak membuat Boy William melupakan masakan asli Indonesia.

Artis yang akrab disapa Boy ini justru senang saat bisa menikmati menu sederhana lagi di rumah.

Dilansir TribunWow dari laman Instagram @boywilliam17, Boy membagikan video saat ia sedang menyantap makanan rumah dengan lahap.

Masakan rumah yang ia santap adalah ikan, sambel terasi, kecap, emping dan juga mentimun yang ia makan tanpa dikupas ataupun dipotong.

Boy pun tampak sangat menikmati makanannya tersebut.

"Awal bulan Agustus...Akhirnya makan masakan rumah lagi. Udh lama banget ikan, sambel trasi, kecap, emping... beuhhhh... the more kampung the food, the better it taste. Kurang jengkol nih. 01/08/18," tulis @boywilliam17.

Melihat unggahan tersebut, banyak netizen yang memberikan komentarnya.

Ada yang kaget mengetahui Boy ternyata suka makanan rumah yang artis itu sebut sebagai makanan 'kampung', ada juga yang mengaku lapar setelah melihat cara Boy makan.

"Wiiihhh ka boy suka jengkol ternyata, pete juga suka enggak ka ? @boywilliam17," tulis @widaningrum.w.