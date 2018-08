Pamer Foto Terbaru, Gianni Fajri Dipuji Makin Cantik di Masa Kehamilannya

TRIBUN-MEDAN.com - Istri Keenan Pearce, Gianni Fajri saat ini diketahui tengah mengandung anak pertamanya.

Di usia kehamilan Gianni Fajri yang sudah memasuki trimester ketiga, ia pun terlihat semakin cantik.

Banyak yang menebak jika kelak calon buah hati pasangan ini adalah perempuan.

Pasalnya melihat wajah Ghyan yang makin cantik dan glowing, menguatkan mitos bahwa konon katanya bakal punya anak cewek.

Selain itu tampaknya Ghyan sedang menikmati awal trimester ketiganya ini dengan jalan-jalan ke Miami, Florida.

Hal itu terlihat pada postingan Instagram Story-nya, 31/7/2018.

Gianni Fajri (Instagram)

Ghyan terlihat makin berisi dengan wajahnya yang sudah terlihat tembem.

"Entering my third trimester with so much excitement. This photo was taken with a moving belly inside of me "

'Memasuki trimester ketiga dengan begitu banyak kegembiraan. Foto ini diambil dengan perut yang bergerak dalam diriku.(red)"

Pada awal Juni 2018 lalu, Ghyan dan Keenan sudah menggelar 4 bulanan sang calon buah hati.

"anak nyah cewek nih..aura emak sama bapak nyah glukosa bingiiitttts manisssssssss" komentar salah satu akun.

"Pregnancy glow" tambah yang lainnya.

"Canttiiiiqqqqqq bangeettt si kak ampun deh"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Masuk Trimester Ketiga, Gianni Fajri Istri Keenan Pearce Makin Terlihat Cantik