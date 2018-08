Waspadai Bahaya AC, Berikut Penjelasan Ahli

TRIBUN-MEDAN.com-Pendingin udara atau air conditioner (AC) nyaris kita temui di setiap gedung. Mulai dari tempat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, kantor kantor dan bahkan rumah tempat kita tinggal.

Fasilitas transportasi umum pun tidak terlepas dari AC. Saat ini kita nyaris tidak bisa lepas lagi dari yang namanya pendingin udara ini.

Saat cuaca panas, salah satu hal yang paling sering kita lakukan adalah mencari tempat berteduh atau ruangan dengan pendingin ruangan atau AC.

Tetapi pernah kah kalian khawatir dengan bahaya penyakit dari penggunaan AC?

Dr Scott Meschke, Assistant Chair and Professor di Occupational and Health Sciences University of Washington, mengutarakan kepada Gizmodo, Senin (30/7/2018), hal itu bisa terjadi walaupun langka.

“Masalahnya adalah kondensasi, dan kemungkinan biofilm (kumpulan sel mikroorganisme) untuk terjadi di dalam AC, dan untuk kipasnya menyebarkan bakteri-bakteri tersebut ke udara,” ujarnya.

Ini biasanya terjadi pada AC-AC lama yang memiliki wadah kondensasi, imbuh Meschke.

Kalaupun kondensasi ini tidak berubah menjadi biofilm, Meschke juga mengkhawatirkan tumbuhnya kapang yang kemudian bisa menyebabkan infeksi pernapasan atau respons alergi.

Richard Bentham, Associate Professor of Biology di Flinders University yang fokus studinya adalah Legionella, juga sependapat.

Dia berkata bahwa kemungkinan AC untuk menimbulkan penyakit tergantung dari jenis AC-nya sendiri.

