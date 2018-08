Daihatsu Hadirkan Terios Custom Model Terbaru, Simak Tampilan dan Harganya

Test Drive Daihatsu All New Terios

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menambah varian baru Terios Custom, yang diperkenalkan pertama kali di Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS) 2018, Kamis (2/8/2018).

Generasi kedua LSUV Daihatsu ini pertama sudah dipasarkan sejak November 2018 lalu.

Terios Custom tersedia dengan sentuhan warna yang diklaim sedang tren di dunia otomotif dalam negeri, yaitu Icy White dipadu aksen Red Body Stripe.

Terkait dengan harganya sendiri, Terios Custom ditawarkan dalam, tipe M/T yang dibanderol Rp 240,3 juta.

Sementara untuk transmisi matik Rp 150,3 juta.

Pradipto Sugondo, Research & Development Executive Officer PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengatakan, lewat peluncuran model baru ini, masyarakat Indonesia jadi lebih punya beragam pilihan kendaraan SUV yang semakin berkualitas.

“Kami yakin, All New Terios Custom dapat menjawab kebutuhan terhadap kendaraan yang mumpuni untuk mobilitas harian dan berpetualang. Terios sebagai Sahabat Petualang semakin menjadi “DNA” untuk masyarakat Indonesia,” ujar Pradipto.

Tampilan eksterior All New Terios Custom disebut semakin mewah dan modern, dengan dilengkapi desain body kit baru, antara lain Front Bumper Guard with Glossy Black Fog Lamp Cover, Black Front Grille with Chrome Ornament, Body Color Over Fender, Side Stone Guard, Red Body Stripe, Rear Bumper Guard with Glossy Black Rear Reflector Cover, Exclusive “Custom” Emblem, dan Black Muffler Cutter.

Dikembangkan dengan konsep Compact 7-Seater SUV, All New Terios Custom merupakan kendaraan yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Sama seperti All New Terios keluaran sebelumnya, varian Custom menggendong mesin 2NR-VE 1.500 cc. Daihatsu mengklaim mesin tersebut semakin irit, tapi tetap memiliki performa yang optimal.

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daihatsu Terios Varian Baru Meluncur, Ini Harganya")