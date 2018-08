Polisi Gerebek Jalan Masjid Taufik, Nenek-nenek Mendadak Ngaku Polisi

TRIBUN, MEDAN-Kampung narkoba Jalan Masjid Taufik, Gang Beringin II, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Timur kembali digerebek petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur.

Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan lima orang tersangka. Namun, ketika petugas hendak membawa kelimanya, seorang perempuan berkerudung motif bunga tiba-tiba saja teriak dan menangis histeris.

"Jangan dipukuli anak ku. Jangan Tembak dia. Aku polisi, aku polisi," kata wanita tersebut dipapah oleh kerabatnya, Kamis (2/8). Melihat perempuan itu, petugas berpakaian sipil kemudian berusaha menenangkannya. Namun, wanita ditaksir berusia 60 tahun tersebut tetap ngotot, sembari berusaha mendekati anak laki-lakinya yang ditangkap polisi.

"Aku pun polisi, Bang. Aku polisi," katanya menepuk-nepuk dada. Ketika perempuan itu menangis, kerabatnya ikut teriak-teriak. Seorang perempuan lainnya yang mengenakan kaus garis-garis hitam putih meminta polisi tidak memukul salah satu tersangka.

"Jangan dipukul abang. Jangan dipukul. Jangan main hakim sendiri," teriak wanita yang rambutnya dikucir belakang itu. Meski suasana sempat memanas, namun polisi tetap melakukan penyisiran. Tiap rumah yang dicurigai sebagai sarang narkoba digeledah.

"Selain melakukan penggerebekan di sini, kami juga menggerebek Jalan Maplindo, Gang Kurcica 2. Hasilnya, lima orang tersangka yang diduga pecandu dan pengedar narkoba kami amankan," kata Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP I Gede Nakti.

Perwira berpangkat dua melati emas di pundak ini mengatakan, adapun barang bukti yang diamankan berupa satu buah kunci letter T, paketan sabu, alat isap (bong) dan buku rekapan judi togel. Kemudian, sambung Nakti, barang bukti lainnya berupa sebuah topeng, parang pendek, serta 16 butir amunisi.

"Dugaan sementara, barang-barang yang kami temukan ini digunakan untuk melakukan aksi begal dan perampokan. Selanjutnya, kelima tersangka ini akan kami bawa komando guna pengembangan," kata Nakti.

Hal senada disampaikan Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu. Mantan Kapolsek Patumbak ini mengatakan, pihaknya lebih dulu melakukan under cover buy di lokasi.

"Setelah informasi akurat bahwa tersangka berada di rumahnya, tim langsung melakukan penggerebekan. Upaya gerebek kampung narkoba ini bagian dari pemberantasan begal. Sebab, salah satu pemicu utama tindak perampokan dan aksi kejahatan jalanan adalah narkoba," pungkas Wilson.

Pantauan TribunMedan, saat kelima tersangka digiring ke mobil tahanan, warga berkumpul sembari memfoto polisi dan barang bukti. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga tampak macet. Sejumlah kendaraan terlihat parkir di badan jalan



Pesta Sabu

Di lokasi lain, petugas Polsek Delitua turut menggerebek kampung narkoba. Adapun kawasan yang digerebek yakni Jalan Brigjend Katamso Gang Seroja dan Gang Merdeka, Kecamatan Medan Maimun. Dari bantaran Sungai Deli tersebut, polisi mengamankan sembilan orang tersangka yang diantaranya tengah pesta sabu.

"Lokasi yang kami gerebek ini merupakan basis peredaran narkoba. Barang bukti yang kami temukan berupa sejumlah paketan sabu dan alat isap," kata Kapolsek Delitua, Kompol Bernard Leonardo Malau, Kamis (2/8).

Mantan Kapolsek Medan Timur ini mengatakan, adapun ke sembilan tersangkanya yakni Robi Marthin (37) warga Jalan Sakti Lubis, Gang Stasiun, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Dwi Ardiansyah (28) warga Jalan STM, Gang Arifin No 12 Kelurahan Siti rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Andre Syahputra (25) warga Jalan Brigjend Katamso, Gang Perbatasan No 748 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, M Rizal Irfan Nasution (28) warga Jalan Brigjend Katamso, Gang Keluaraga No 8, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.

Dedi Kurniawan (37) warga Jalan Suka Turta No 7-A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Suci Rahmadani (26) warga Jalan Karya Darma, Gang Azizah, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Hera (46) warga Jalan Brigjend Katamso, Pasar Senin Lembah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Budi Ilham (38) warga Jalan Brigjend Katamso, Gang Lembah, dan Suhansyah (51). (cr3/cr16/akb)