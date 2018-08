Program Jumat Berkah di Daerah Ini Curi Perhatian, Publik Bisa Belikan Nasi untuk Penyapu Jalan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, PADANGSIDIMPUAN - Program Jumat Berkah yang dimotori stasiun radio swasta asal Padang Sidimpuan, RAU FM, mulai mendapat perhatian dari banyak pihak.

Program ini diapresiasi karena dinilai memberi dampak positif terhadap sosial meski cukup sederhana.

Tiap Jumat pagi, tim Jumat Berkah mengitari Kota Padangsidimpuan untuk membagi-bagikan nasi bungkus kepada para petugas penyapu jalan, penarik becak, anak yatim serta orang-orang yang dianggap kurang mampu.

Menariknya, program Jumat Berkah ini turut membuka pintu bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi.

"Jadi setiap Hari Jumat pagi, kita membagi-bagikan nasi bungkus untuk abang becak, tukang sapu jalan, panti asuhan. Alhamdulillah, ada banyak masyarakat yang mau berbagi menyumbangkan rezekinya," ujar Penanggungjawab RAU FM T Faisal Laksamana di ruang kerjanya, Jumat (3/8/2018).

Faisal mengatakan, ada 250 hingga 300 nasi bungkus yang dibagi-bagikan.

Untuk hari ini, tim Jumat Berkah membagikan 285 bungkus orang-orang mampu, anak yatim dan sejumlah santri.

"Kita berharap kegiatan ini mampu terus berjalan. Semakin banyak yang berbuat akan semakin bagus. Melalui program Jumat Berkah ini kita bisa berbagi dan tidak ada sedekah yang salah alamat," kata Faisal.

Faisal menambahkan, masyarakat yang mau berpartisipasi dalam program ini dapat menghubungi RAU FM Padang Sidimpuan. Masyarakat juga bisa langsung memesan ke sejumlah rumah makan di Padang Sidimpuan.

Di antaranya Rumah Makan TOOP GEAR, Rumah Makan Padang Panjang Jalan Merdeka, Rumah Makan Himalaya simpang Jalan Sisingamangaraja, Rumah Makan Noval Jalan Sutoyo, Warung Albarokah Jalan Mobil, Rumah Makan Hutasuhut Jalan Kenanga, Warung Makan Bunda Jalan Sutan M Arif, Rumah Makan Zamzam Jalan Sutan Muh. Arif, Rumah Makan Mitra Jaya Jalan Sisingamangaraja, Rumah Makan Sinar Surya Jalan Sudiman, Rumah Makan Kreasi SKT Simpang tiga lampu merah Sadabuan, Rumah Makan Miesop Kampung Jalan Baru, Rumah Makan Rizky Jalan Sutan M. Arif dan Rumah Makan Merdeka Jalan Merdeka.

Publik juga dapat menyalurkan partisipasinya ke Rekening Donasi Bank Sumut Syariah (no rek 62003010102266 a.n. RAU FM Peduli JUMAT BERKAH), kemudian Rekening Donasi Bank Mandiri Syariah (no rek. 2021202207 a.n. RAU FM PEDULI JUMAT BERKAH).

(nan/tribun-medan.com)