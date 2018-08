Wakil Presiden Perusahaan dari Amerika Serikat Beberkan Strategi Branding dan Marketing

Wakil Presiden Perusahaan Mozilla dari AS, Mary Ellen Muckerman menjelaskan strategi branding dan marketing kepada wirausahawan, profesional dan mahasiswa di Cocowork at Clapham, sebuah co-working space, Komplek Ruko Center Point, Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Konsultan Amerika Serikat (AS) Medan mengundang salah satu eksekutif branding terkemuka dari AS, Mary Ellen Muckerman, Wakil Presiden Perusahaan Mozilla dari AS untuk berbagi pengalaman mengenai tren terkini dalam Strategi Branding dan Marketing untuk para wirausahawan.

Kegiatan yang diikuti profesional dan mahasiswa di Medan ini berlangsung dua hari, yakni 2-3 Agustus 2018.

Dalam beberapa program tersebut, Mary memberikan presentasi dan berdiskusi dengan para anggota KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Sumut, mahasiswa Mikroskil, jajaran pemerintahan, komunitas non-profil, dan anggota dari co-working space Cocowork at Clapham serta publik Medan.

Ia memperkenalkan tren branding terkini dan di masa depan yang mengedepankan konsep Open Source.

"Konsep Open Source menekankan pentingnya transparansi, partisipasi dan kolaborasi untuk mengamplifikasi brand yang ingin dipasarkan," ucap Mary, Jumat, (3/8/2018) di Cocowork at Clapham, sebuah co-working space, Komplek Ruko Center Point, Medan.

Lebih lanjut ia berkata, "dalam menentukan strategi branding, kita harus bisa menjawab dua pertanyaan, yang pertama apa keunikan yang bisa ditawarkan oleh perusahaan kita atau jasa kita. Dan yang kedua kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan di luar sana. Jadi kombinasi dari dua hal itu apa keunikan yang bisa kita tawarkan dan apa yang dibutuhkan oleh orang, itulah yang menjadi strategi branding kita," jelasnya.

Ia menambahkan sebaiknya apa yang ditawarkan bukan hanya produk dan jasa saja tetapi juga budaya, indentitas dan kapabilitas perusahaan. Misalnya salah satu universitas dibutuhkan tenaga pengajar yang handal, dengan lulusan terkemuka dan memiliki pengalaman.

"Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk branding. Bahkan Mozilla, perusahaan non profit, yang bukan perusahaan untuk mencari laba juga dapat menunjukkan indentitasnya, dengan mencapai tujuan Mozilla guna mendukung internet sehat," ujar Mary.

Ia mengatakan branding harus dimulai, bukan hanya pada produk saja tapi pada juga terhadap pekerja, dalam hal pelatihan karyawan. Jadi benar-benar dari awal branding harus direncanakan dengan baik.