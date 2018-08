Butler: Pemain PSMS Tak Punya Motivasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tiga pemain baru asing PSMS Medan belum banyak berbuat pada laga perdananya saat bersua Bhayangkara FC, Jumat (3/8) lalu. Mereka terlihat masih belum nyetel dengan gaya permainan PSMS yang arsiteki oleh Peter Butler.

Alhasil, mereka belum mampu membawa pulang poin bagi tim Ayam Kinantan. Namun hal itu masih dimaklumi oleh Butler. Menurutnya, Felipe Martin, Alexandros Tanidis dan Shohei Matsunaga butuh waktu untuk adaptasi.

"Pemain asing yang kami datangkan sekarang baru bisa bermain saat ini. Seharusnya sejak kemarin bisa. Saya tak tahu kenapa, mungkin permasalahan administrasi. Saya pikir setiap pemain butuh adaptasi dan waktu karena ini sepak bola," kata Butler, Sabtu (4/8).

Situasi tersebut tak mau membuat pelatih asal Inggris ini patah semangat. Ia masih memiliki asa yang tinggi untuk membawa PSMS keluar dari zona degradasi. Hanya saja Butler meminta semua membantunya. Dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa motivasi pemain dan dukungan dari manajemen PSMS.

"Saya paham, sangat susah kondisinya saat ini. Tapi saya datang ke sini mencoba membangun tim ini dengan baik. Saya tidak tahu kenapa setiap pemain tak punya motivasi. Banyak tim di bawah dan bagaimana mereka bisa menang lalu termotivasi," katanya.

Butler tak menampik kenapa saat ini PSMS berada di dasar klasemen sementara. Ia menyebut pemain dan pelatih tak mendapatkan iming-iming suntikan bonus yang lebih jika berhasil keluar dari zona degradasi.

"Saya datang ke sini hanya untuk membantu tim ini. Anda bisa lihat di sini banyak pemain bagus dan berkualitas. Tetapi tidak ada motivasi yang dilakukan pemain. Tidak bisa naik di klasemen tanpa adanya finansial motivasi. Ada banyak pemain dengan gaji kecil," katanya.

Striker PSMS, Felipe Martin mengatakan, dirinya masih sangat memiliki asa yang tinggi terhadap timnya. Dalam insta stroy Instagramnya, Felipe menuliskan "Let"s think about the next game, and give an answer. I belive!," tulisnya.

PSMS saat ini masih bertengger di dasar klasemen Liga 1. Mereka mengoleksi 18 poin dari 19 pertandingan yang sudah dilalui. Masih ada 15 laga tersisa untuk keluar dari zona degradasi.(*)