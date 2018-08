Gadis Cantik Ini Kaget Fotonya Dicetak di Kaus Tanpa Ijin, Diproduksi di Cina dan Menyebar ke Asia 

TRIBUN-MEDAN.com - Kehadiran media sosial menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi. Entah itu informasi berbentuk tulisan atau bahkan foto.

Pernahkah Anda memikirkan, bahwa ada kemungkinan orang-orang sedang membuka foto Anda, mengambil foto itu, bahkan menjadikan foto itu untuk menghasilkan uang.

Seperti yang dirasakan Driely Meanda. Wanita berusia 22 tahun asal Sao Paolo, Brasil, baru-baru ini mengetahui fotonya dijadikan desain pada pakaian wanita. Dan pakaian-pakaian itu dijual bebas di Asia.

Meanda, yang akun Instagramnya memiliki lebih dari 300.000 pengikut ini memang sering melihat fotonya beredar di internet. Tetapi dia tidak pernah membayangkan seseorang akan mengambil foto itu untuk dijadikan desain pada pakaian.

Informasi itu ia dapatkan pada hari Minggu lalu dari seorang penggemarnya. Di mana pengikut instagramnya itu memposting foto manekin toko yang mengenakan baju bergambar wajahnya.

Sejauh informasi yang didapatkannya, ia pun mengetahui bahwa toko itu berada di Vietnam. Dan setelah diteliti lebih lanjut, baju-baju itu tidak hanya dijual di satu toko itu saja, tapi juga menyebar toko-toko online.

Sebagian besar penggemarnya meminta dirinya untuk menuntut toko itu. Gadis berusia 22 tahun itu pun langsung menghubungi perusahaan di Vietnam, Nhà Kho Liti.

Selanjutnya ia mengetahui, ternyata pakaian dibuat di Cina dan dijual bebas di berbagai toko online di sana. Nhā Kho Liti merupakan salah satu toko yang membeli baju itu dalam jumlah besar untuk dijual kembali di Vietnam.

Driely Meanda akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan Vietnam tersebut. Karena mereka tidak bertanggung jawab secara langsung tehadap desain itu.

Hingga kini dia belum dapat mengidentifikasi siapa produsen kaos itu sebenarnya. Kemungkinan terburuknya adalah dia mungkin tidak akan dapat meminta tanggung jawab, karena undang-undang hak cipta China yang lemah.

"Aneh membayangkan bahwa di beberapa daerah kecil di Asia, yang saya bahkan tidak pernah ketahui, seseorang mengenakan kaos dengan desain wajah saya. Dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang berada di desain itu," Meanda menuliskannya dalam sebuah Instagram Stories.

Baginya, sungguh menyeramkan ketika mengetahui seseorang di satu tempat mengenakan kaos dengan desain wajahnya di luar sana.

(cr12/tribun-medan.com)

Berita ini sudah tayang di odditycentral berjudul Brazilian Woman Shocked to Learn That Women in Asia Are Wearing Her Face http://www.odditycentral.com/news/brazilian-woman-shocked-to-learn-that-women-in-asia-are-wearing-her-face.html