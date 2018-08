Nana Liu Geluti Bisnis Makeup Terinspirasi dari Ibu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Nana Liu Beauté Launge yang berlokasi di Kompleks Multatuli Block BB No 53 Medan, kini memasuki usia satu tahun. Masih muda memang, namun kerja keras dan capaian yang sudah diraih harus dirayakan.

Itulah yang dilakukan untuk merayakan anniversary yang pertama Nana Liu Beauté Launge. Pihaknya mengundang keluarga, sahabat serta customers untuk merayakan hari kebahagiaan ini di Rooftop Level 02, Medan, Sabtu (4/8/2018).

Pemilik Nana Liu Beauté Launge, Nanina Meilyana atau kerab disapa Nana Liu mengatakan, pihaknya menghadirkan fashion show dengan dua penampilan makeup, yakni wedding look dan evening look oleh Nana Liu dan Squad Nana Liu.

Baca: Tasya Kamila Unggah Foto Prewedding dengan Tema Adat Jawa, Kecantikannya Bikin Terkesima

"Berhubung saya di bidang make up pengantin, maka saya menampilkan juga delapan model dengan baju pengantin supaya cenderung kelihatan look brandnya," ujar Nana Liu.

Lebih lanjut ia berkata, "untuk prospek bisnis, yang penting kita melakukan yang terbaik saja, maka customer yang datang akan semakin bertambah dan tetap fokus dalam media sosial, yakni Instagram karena sekarang sudah zaman digital. Tetap perbaiki diri karena make up dan dunia kecantikan selalu bertumbuh".

Dalam mendirikan bisnis kecantikan ini, Nana Liu terinspirasi dari ibunya yang terlebih dahulu memiliki bisnis bridal.

"Saya termotivasi dari mama dan berkelanjutan dari kecil sampai saat ini. Saya melihat perempuan itu sangat cantik dan indah, dan ketika kita sudah menggunakan make up bukan berarti menutup kecantikan kita tapi untuk menonjolkan kecantikan yang sudah ada," tambahnya.

Ketika berbisnis ia merasa tertantang menempatkan kepentingan company terlebih dahulu dan tetap melakukan pelayanan yang terbaik.

"Saya percaya make up itu bersifat empowering (memperkuat), kalau memang style dan karakter tersebut feminim, maka ia akan membuat klien tersebut lebih terlihat feminim. Your style can be feminine, your character might also be feminine but it doesn't mean you are weak. Cantik but strong, karena feminim bukan berarti lemah," tutur Nana Liu.

Nana Beauté Launge menawarkan beragam layanan mulai makeup pengantin, berbagai makeup pesta, makeup wisuda, sulam alis, sulam bibir, sulam garis rambut, henna brow, dan lainnya.(cr13)