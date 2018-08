Prof Dian Armanto Minta Kampus yang Berstatus Dalam Pembinaan Wajib Tambah Dosen

Laporan Wartawan Tribun Medan/Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang beralamat di jalan Asrama Pondok Kelapa Ringroad Medan Helvetia, saat ini sedang menyandang status pembinaan dari Kopertis Wilayah I Sumut dan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti).

Hal ini pun turut dibenarkan oleh Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri, Dr Arnold Budiman Hutasoit.

"Non aktif, non aktif, Lagi non aktif, lagi pembinaan ya," ujarnya kepada Tribun Medan, Sabtu (4/8/2018).

Untuk saat ini, kata Arnold, pihaknya kini sedang menyusun hal-hal yang diperlukan oleh kampus Universitas Setia Budi Mandiri Medan agar perguruan tinggi tersebut dapat segera dibuka kembali dan status pembinaannya dicabut.

Namun, Arnold belum merincikan secara detail langkah-langkah apa saja yang kini sedang dilakukan oleh pihak yayasan bersama rektorat untuk membenahi USBM agar segera bisa aktif dan dibuka kembali.

"Ya lagi disusun, lagi disusun untuk dibuka ya," tandasnya.

Sekadar informasi, Sebelumnya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara (sebelumnya Kopertis) Prof. Dian Armanto mengatakan bahwa saat ini ada lima perguruan tinggi swasta (PTS) yang sedang berstatus pembinaan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi (Kemenristekdikti).

Dari Kelima PTS yang berstatus pembinaan tersebut salah satunya adalah Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan.

Prof Dian menjelaskan kalau PTS yang sedang berstatus pembinaan dari Kemenristekdikti maka PTS tersebut tidak lagi diperkenankan untuk menerima mahasiswa baru. Selain itu, pangkalan data pendidikan tinggi PTS tersebut juga ditutup dan PTS tersebur tidak bisa melaksanakan wisuda.

"Kalau Pembinaan yang dari Dikti itu langsung tidak bisa menerima mahasiswa baru, tidak bisa wisuda, pangkalan datanya tutup," ujarnya Kamis sore (2/8/2018).

Dian pun menegaskan, agar setiap kampus yang masuk dalam pembinaan supaya segera melakukan perbaikan, apalagi terkait masalah kekurangan dosen. Hal-hal yang perlu diperbaiki, kata Dian, sudah tercantum dalam surat keputusan (SK) pembinaan yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta tersebut.

"Di dalam SK pembinaannya itu biasanya ada tercantum permintaan-permintaan untuk melakukan perbaikan. Jadi harus diperbaiki. Kalau dosennya yang kurang ya ditambah, kalau tidak ditambah ya pembinaan terus," tandasnya.

