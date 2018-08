CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama Meresmikan Kantor Tribunnews.com di Solo, Ini Foto-fotonya

TRIBUN-MEDAN.com - Chief Executive Officer (CEO) Grup Kompas Gramedia, Lilik Oetama, meresmikan kantor Tribunnews.com di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/8/2018).

Acara dilaksanakan di lantai dasar kantor Tribunnews.com di Jalan Adi Soemarmo Nomor 335 A, Klodran, Colomadu, Kabupaten, Karanganyar, Jawa Tengah.

Diketahui, kantor ini sudah dioperasikan sejak tanggal 9 April 2018.

Hadir pula pada saat peresmian Irwan Oetama selaku Komisaris Kompas Gramedia, Andy Budiman selaku CEO Group of Media, Priyo Oetama selaku CEO Group of Retail, Herman Darmo (Direksi), dan juga Sentrijanto selaku Vice CEO Group of Media.