MotoGP
Live Streaming MotoGP Ceko, Siapa yang Tercepat di Sirkuit Automotodrom Brno?
Para pebalap akan berlaga di Sirkuit Automotodrom Brno, Republik Ceko, Minggu (5/8/2018) pukul 19.00 WIB.
TRIBUN-MEDAN.com - Seri kejuaraan balap motor dunia MotoGP musim 2018 terus bergulir.
Para pebalap akan berlaga di Sirkuit Automotodrom Brno, Republik Ceko, Minggu (5/8/2018) pukul 19.00 WIB.
Seri balapan MotoGP Republik Ceko itu akan disiarkan langsung di Trans 7.
Link 1: Live Streaming MotoGP Seri Republik Ceko 2018
Link 2: Live Streaming MotoGP Seri Republik Ceko 2018
Dalam race kali ini, Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, berhasil meraih pole position.
Seperti dilansir dari BolaSport.com, Andrea Dovizioso berhasil menjadi pebalap tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu (4/8/2018).
Di belakang Dovizioso adalah pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi.
Pemegang sembilan gelar juara dunia itu berhasil mencatatkan waktu putaran tercepat kedua yakni 1 menit 54,956 detik.
Sementara itu, pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, melengkapi baris terdepan dengan catatan waktu putaran 1 menit 54,961 detik.
Posisi start keempat hingga keenam secara berturut-turut ditempati oleh Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow dan Danilo Petrucci.
Adapun Maverick Vinales yang harus melalui Q1 terlebih dahulu menyelesaikan sesi kualifikasi di posisi ke-12.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Rep Ceko:
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'54.689
2 Valentino ROSSI Movistar Yamaha 1'54.956
3 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'54.961
4 Jorge LORENZO Ducati Team 1'55.038
5 Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1'55.055
6 Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1'55.203
7 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1'55.221
8 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'55.270
9 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'55.431
10 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'55.474
11 Tito RABAT Reale Avintia Racing 1'55.686
12 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha 1'55.823
Tidak Lolos Q2
13 Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1'56.029
14 Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1'56.031
15 Bradley SMITH KTM Factory Racing 1'56.218
16 Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 1'56.285
17 Jack MILLER Alma Pramac Racing 1'56.316
18 Stefan BRADL HRC Honda Team 1'56.330
19 Pol ESPARGARO KTM Factory Racing 1'56.353
20 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1'56.512
21 Sylvain GUINTOLI Team SUZUKI ECSTAR 1'57.037
22 Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1'57.208
23 Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1'57.217
24 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing 1'57.250
25 Scott REDDING Aprilia Racing Team 1'57.438
26 Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1'58.048
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