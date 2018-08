Iis Dahlia Pamer Foto Bareng Putrinya, Netizen Bilang Penampilan Anaknya Mirip Waode Sofia

TRIBUN-MEDAN.com - Iis Dahlia termasuk selebriti yang aktif di media sosialnya.

Kali ini ia mengunggah foto bareng putrinya di akun media sosialnya.

Foto Iis Dahlia bersama putrinya, Juwita Salshadilla pun mencuri perhatian netizen.

Foto itu diunggah di akun Instagram Iis @isdadahlia pada Sabtu (4/8/2018).

Juwita tampaknya tengah hadir melihat acara KDI yang melibatkan ibunya.

Pasangan ibu dan anak ini pun menyempatkan diri untuk berpose bersama.

Baik Iis maupun Juwita tampil cantik dengan riasan wajah mereka.

Iis mengenakan gaun warna merah bata.

Sementara putrinya memilih memakai baju cokelat dengan aksen pita di bagian pinggang.

"Cantiknya mama

thanks for watching us ..