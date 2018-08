Kantor UBN Indonesia Diresmikan, Semoga Memberi Kontribusi Positif kepada Agama, Bangsa dan Negara

Bapak Umat Buddha Nusantara (UBN) Indonesia, Tongariodjo Angkasa Ginting SE,MBA,MM,MSc bersama jajaran pengurus lainnya meresmikan kantor UBN Indonesia di Jalan Pancing No 19 Medan, Minggu (5/8).

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Bapak Umat Buddha Nusantara (UBN) Indonesia, Tongariodjo Angkasa Ginting SE,MBA,MM,MSc bersama jajaran pengurus lainnya meresmikan kantor UBN Indonesia di Jalan Pancing No 19 Medan, Minggu (5/8). Selain menunjang kegiatan UBN Indonesia sendiri, kesekretariatan ini diharapkan menjadi tempat menyebarkan cinta kasih di tengah perbedaan yang ada di Indonesia.

Bapak UBN Indonesia, Tongariodjo Angkasa Ginting mengatakan, UBN Indonesia dibentuk dengan permulaan yang baik dan sukses hingga sekarang. Sebab itu, seluruh pengurus dan anggota diharapakan terus berperan aktif, bukan hanya di kalangan sendiri tetapi juga di masyarakat.

Kehadiran UBN, lanjutnya, bukan hanya untuk agama Buddha saja, tetapi untuk semua umat di Indonesia. Dengan diresmikan kantor ini, diharapkan menjadi tempat penyebaran cinta kasih secara khusus kepada anggota dan juga harus disebarkan ke semua agama dan suku sehingga dapat merangkul semua demi kemajuan Indonesia.

"Dengan motto Together We Are Stronger, semoga UBN Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif kepada agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini," katanya disela peresmian Kantor UBN Indonesia.

Ketua Dewan Penasehat UBN Indonesia, Dr Sutrisno SH MKn menambahkan, tanpa dukungan Bapak UBN Indonesia, Tongariodjo Angkasa Ginting maka UBN ini tidak pernah ada. Dan umur UBN Indonesia sudah 1 tahun 8 bulan.

"Pak Athong ini sungguh luar biasa, banyak pengorbanan baik materi atau moril yang sudah diberikan demi kemajuan UBN Indonesia. Kita semua juga ingin tetap membangun UBN Indonesia di tengah perbedaan yang ada," ucapnya.

Terkait perbedaan, kata dia, Sang Guru Agung tidak pernah membedakan cinta kasih dan kebajikan antara satu umat yang satu dengan lainnya. Perbedaan itu merupakan bagian dari alam.

Peresmian juga diisi dengan kegiatan membagi bingkisan kepada puluhan anak yatim piatu dari kecamatan Medan Tembung. (Tribun Medan/HO)

"Kita tidak perlu membedakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu indah, tidak bisa dihindari tapi harus lakukan keselarasan sehingga hidup menjadi harmonis. Mari jangan menolak perbedaan tetapi menyelaraskan perbedaan," tuturnya.

Sementara, Ketua Umum UBN Indonesia, Charles Tandoko menambahkan, kantor ini merupakan wadah yang penting bagi umat Buddha. Karena milik bersama, diharapkan dapat mempergunakan dan merawatnya demi mengembangkan Buddha Dharma.

"Kita harus bersatu bersama-sama dalam menjalankan Buddha Dharma tanpa perbedaan. Itu sesuai dengan ajaran Buddha yang mengajarkan cinta kasih dalam hidup," tandasnya.

Hadir pada peresmian kantor UBN Indonesia tersebut diantaranya, Ketua Dewan Pembina UBN Indonesia, Tony Tukimin, Pembimas Buddha Kota Medan, Pandita Burhan SAg MSi, Ketua Walubi Medan, Earlnus Chen, Ketua Majabumi Sumut, Solihin Chandra, anggota DPRD Sumut Brilian Moktar dan lainnya.

Pada peresmian kantor UBN Indonesia tersebut juga dirangkai dengan kegiatan membagi bingkisan kepada puluhan anak yatim piatu dari kecamatan Medan Tembung. (*)