Kembali Berkarya, Begini Tampilan Terbaru Anggota Boyband SMASH

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah cukup lama vakum bahkan dirumorkan bubar, akhirnya SMASH kembali berkarya.

Boyband yang terkenal dengan lagunya I Heart You itu, telah merilis lagu barunya berjudul 'Fenomena'.

Hal itu langsung disambut antusias oleh para penggemarnya yang sudah lama merindukan kembalinya SMASH.

Setelah merilis lagunya pada 18 Juli 2018 kemarin, kini waktunya para member untuk promo ke berbagai media.

Di sela-sela kunjungannya ke radio dan media, para personelnya mengunggah foto kebersamaan mereka.

"radio and media visit with @smash_ina for our newest single “FENOMENA”

#FENOMENASMASH" tulis Rangga.

Dalam foto, terlihat enam cowok dengan baju denim dengan gaya cool khas.

Tampaknya tak banyak berubah dari penampilan mereka dulu hingga sekarang.

Hanya saja tak adanya sosok Morgan sangat disayangkan oleh banyak penggemar.

"Aww, udah lama ga liat kalian pake baju samaan gitu "

"Ilhamnya tua banget sekarang ,apa karena bawaan make up atau emang???ah gak tahu yg lain justru lebih muda"

"Ada yg kurangg... Morgan gak ada "