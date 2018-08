Punya Harta Kekayaan Rp 4 Triliun, Ini Penampakan Kendaraan Aktor Bollywood Salman Khan

TRIBUN-MEDAN.com - Shah Rukh Khan boleh disematkan Raja Bollywood. Tapi ketika kita berbicara soal kesuksesan film, maka Salman Khan adalah Rajanya.

Melansir timesnownews.com, Pria berusia 52 tahun ini sudah banyak membintangi banyak film. Dan hampir seluruh film yang diperankan olehnya mampu meraup keuntungan yang fantastis.

Bahkan film terjeleknya sekalipun mampu menghasilkan keuntungan lebih dari Rs 100 Crore atau setara dengan Rp 210 M.

Melihat kesuksesannya itu, tidak heran jika aktor kenamaan satu ini mendapatkan bayaran lebih dari Rs 50 Crore untuk sebuah film saja. Penghasilan itu di luar dari endorsmen, bisnis pribadinya dan investasi yang bernilai hingga Rs 1950 crore atau Rp 4 T.

Tahun 2017, aktor satu itu mampu menghasilkan uang hingga Rs 232 crore. Itu belum termasuk dengan bayaran pada film terbarunya, Bharat. Bisa Anda bayangkan berapa banyak harta kekayaan aktor yang masih single ini?

Rumah mewah dan mobil mewah, tidak hanya itu saja, superstar Bollywood ini memiliki banyak hal yang mampu membuat kita ternganga. Tidak percaya? Ini beberapa harta milik Salman, yang harganya sungguh tidak masuk akal.

1. Sepeda Giant Propel 2014

Salman pernah terlihat saat sedang bersepeda di jalanan Kota Mumbai. Sepeda itu mungkin terlihat seperti sepeda pada umumnya. Tapi jangan salah, sepeda Giant Propel 2014 XTC miliknya ternyata seharga Rs 4.32 lakh atau setara Rp 90 juta.

2. Sepeda Motor

Ingat sepeda motor yang pernah dipakai John Abraham pada film Dhoom? Salman pun mempunyai motor yang sama, Suzuki Hayabusa yang seharga Rs 15 Lakh. Tidak hanya itu saja, dia juga mempunyai sepeda motor Yamaha R1 seharga Rp 3.2 M, Suzuki GSX-R 1000 Z yang seharga Rp 3.3 m dan Suzuki Intruder M1800 RZ seharga Rp 3.3 M.

3. Mobil Mewah

Bukan hanya memiliki sepeda motor mewah, Salman juga memiliki garasi khusus mobil-mobil mewahnya. Termasuk Mercedes Benz GL Class seharga Rp 17.2 M, a Mercedes Benz S Class seharga Rp 17.2 M, an Audi A8 L, a BMW X6 , a Toyota Land Cruiser, an Audi RS7 , a Range Rover , an Audi R8 dan Lexus LX470. Banyak sekali bukan?

4. Kapal Pesiar Pribadi

Tahun 2016, tepat ketika Salman berusia 50 tahun, aktor itu merayakannya dengan membeli kapan pesiar baru. Kapal pesiar mewah seharga Rp 6 M ini sering digunakan oleh keluarganya untuk berlibur.