Sebelum Berkenalan, Begini Reaksi Randi Bachtiar saat Pertama Kali Ditunjukkan Foto Tasya Kamila

TRIBUN-MEDAN.com - Tasya Kamila dan Randi Bachtiar baru saja resmi melangsungkan pernikahan.

Di balik meriahnya pernikahan tersebut, adik Randi Bachtiar, Talita Bachtiar membongkar masa lalu sang kakak.

Talita membeberkan respon Randi ketika melihat foto Tasya Kamila untuk yang pertama kalinya.

Hal tersebut disampaikan Talita dalam postingan akun Instagram pribadinya, @talitawb, pada Senin (6/8/2018).

Talita mengunggah potret keluarganya di resepsi pernikahan Tasya dan Randi yang digelar di Balai Kartini - Exhibition and Convention Center, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/8/2018) malam.

Talita terlihat tengah berdiri di sebelah sang ayah.

Adik Randi satu-satunya itu tampak anggun mengenakan gaun berwarna pink.

Dalam keterangan fotonya, Talita membongkar masa lalu Randi ketika pertama kali melihat foto Tasya di Instagram.

Sebelum mengenal Tasya, Randi mengatakan bahwa pelantun lagu 'Libur Telah Tiba' itu tampak seperti bocah.

"Happy wedding Ka Tata @tasyakamila and my one and only kindhearted and loving brother, @randibachtiar.

(Selamat atas pernikahannya Ka Tata dan satu-satunya kakak tersayang dan baik hati).

Super haru dan ga nyangka juga dari awalnya Ndi (panggilan Randi), mau ku kenalin dan ngeliatin IG Ka Tata (yang dulu fotonya masih bocah cilik anak gembala).